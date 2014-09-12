Ricciardone: Türkiye, Suriye'de El Nusra gibi gruplara yardım etti

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye’yle ABD’nin Suriye’deki muhalifleri sınıflandırırken, “güvenilir dost” grupların yeşil, düşman grupların kırmızı ve ortadaki grupların sarı olarak belirlendiği bir şema kullandıklarını söyledi.

Ankara’daki görevinin sona ermesinin ardından NATO’nun gayrı resmi düşünce kuruluşu Atlantic Council’de Ortadoğu uzmanı olarak işe başlayan Ricciardone, Türkiye’nin ABD’nin “birlikte çalışmak istemediği” birçok muhalif gruba yardım ettiğini söyledi.

McClatchyDC.com’dan Hannah Allam’ın haberine göre, Ricciardone, bu grupların arasında El Nusra'nın da bulunduğunu söyledi.

Habere göre, Ricciardone, Türkiye’yle ABD’nin Suriye’deki muhalifleri sınıflandırırken, “güvenilir dost” grupların yeşil, düşman grupların kırmızı ve ortadaki grupların sarı olarak belirlendiği bir şema kullandıklarını söyledi.

Haberde eski Büyükelçi’nin Türk yetkililere, “Siz çalıştığınız bazı Suriyeli grupları ikna edebileceğinizi düşünüyorsunuz ama bizim için bu gruplar kabul edilemez. Biz bunlarla çalışmayacağız ve sizin de çalışmamanınız tercih ederiz. Ve açıkçası, sınırınızdan geçişlerinin durdurulmasını da isteriz” dediği aktarıldı. Ricciardone, bu gruplar arasında El Nusra'nın da bulunduğunu söyledi.

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, uzman olarak göreve başladığı NATO’nun düşünce kuruluşu Atlantic Council’de katıldığı bir konferansta, Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki iç savaşta yer alan muhalif gruplarla ilgili politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ricciardone “Sonuçta Türklerle farklı fikirlerde olmayı kabul etmekten başka bir şansımız yoktu. Türkiye’ye ‘Siz çalıştığınız bazı Suriyeli grupları ikna edebileceğinizi düşünüyorsunuz ama bizim için bu gruplar kabul edilemez. Biz bunlarla çalışmayacağız ve sizin de çalışmamanınız tercih ederiz. Sınırınızdan geçişlerinin durdurulmasını da isteriz’ dedik” diye konuştu.

Ricciardone, bu grupların arasında El Nusra'nın da bulunduğunu söyledi.

Haberde, bu gruplar arasında El Nusra'nın yanı sıra Ahrar El Şam'ın da yer aldığı belirtildi.

El Nusra Aralık 2012’de ABD’nin “terörist örgütler” listesine girmişti. Türkiye, El Nusra’yı Haziran 2014’te “terörist örgütler” listesine almıştı.