Çelik: Ricciardone'nin bakanlık ziyareti önceden planlanan bir görüşme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Riccardione'nın önceden planlanan görüşme kapsamında bugün Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini anımsatarak, sözlerinden dolayı ''Sayın Büyükelçinin, Dışişleri tarafından uyarılması ve dikkatinin çekilmesi de söz konusudur'' dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, Türkiye'deki yargı sistemine yönelik eleştirel açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme yapması dikkat çekti. Ancak görüşmenin Ricciardone'nın talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.



Diplomatik kaynaklar, Büyükelçi Ricciardone'nin Dışişleri Bakanlığı'nda "üst düzey" bir görüşme yaptığını, görüşmenin kendi talebi üzerine gerçekleştirildiğini teyit ettiler.



Aynı kaynaklar, Ricciardone'nin görüşmede ele almak istediği konuların arasında geçen hafta Büyükelçiliğine düzenlenen kanlı saldırının bulunduğunu da doğruladılar.



'Büyükelçi haddini bilmeli'



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Ricciardone'nin bu açıklamalarına dün sert tepki göstermiş, "Sayın Ricciardone haddini bilmeyi öğrenememiş" ifadesinin kullanmıştı.

Ricciardone'yi kendi sınırları ve hudutları içinde kalmaya davet eden Çelik, "Bunu hoş karşılamadığımızı, kınadığımızı, ayıpladığımızı ifade ediyorum. Bir kez daha söylüyorum sayın büyükelçi haddini bilmelidir" demişti.

Bir tepki de Bozdağ'dan

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, süren bazı davalarla ilgili açıklamalarına ilişkin ''Fevkalade yanlış, göreviyle bağdaşmayan açıklama olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez'' dedi.

RBozdağ, TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:

''Büyükelçi'nin yaptığı açıklamalar, göreviyle bağdaşmayan açıklamalardır. Büyükelçi kendi işlerine bakarsa daha isabetli ve ülkesi için daha yararlı bir iş yapmış olur. Büyükelçiler, kendi işlerine bakmalı, kendi işlerini iyi yapmalı. Türkiye'nin yargısına, içişlerine ilişkin müdahale anlamına taşıyan değerlendirmelerden uzak durmalıdır. Fevkalade yanlış, göreviyle bağdaşmayan açıklama olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez.''

