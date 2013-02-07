T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çelik: Ricciardone'nin bakanlık ziyareti önceden planlanan bir görüşme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

07 Şubat 2013 13:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Riccardione'nın önceden planlanan görüşme kapsamında bugün Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini anımsatarak, sözlerinden dolayı ''Sayın Büyükelçinin, Dışişleri tarafından uyarılması ve dikkatinin çekilmesi de söz konusudur'' dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, Türkiye'deki yargı sistemine yönelik eleştirel açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme yapması dikkat çekti. Ancak görüşmenin Ricciardone'nın talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, Büyükelçi Ricciardone'nin Dışişleri Bakanlığı'nda "üst düzey" bir görüşme yaptığını, görüşmenin kendi talebi üzerine gerçekleştirildiğini teyit ettiler.

Aynı kaynaklar, Ricciardone'nin görüşmede ele almak istediği konuların arasında geçen hafta Büyükelçiliğine düzenlenen kanlı saldırının bulunduğunu da doğruladılar.


'Büyükelçi haddini bilmeli'


AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Ricciardone'nin bu açıklamalarına dün sert tepki göstermiş, "Sayın Ricciardone haddini bilmeyi öğrenememiş" ifadesinin kullanmıştı.

Ricciardone'yi kendi sınırları ve hudutları içinde kalmaya davet eden Çelik, "Bunu hoş karşılamadığımızı, kınadığımızı, ayıpladığımızı ifade ediyorum. Bir kez daha söylüyorum sayın büyükelçi haddini bilmelidir" demişti.

 

Bir tepki de Bozdağ'dan

 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, süren bazı davalarla ilgili açıklamalarına ilişkin ''Fevkalade yanlış, göreviyle bağdaşmayan açıklama olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez'' dedi.

RBozdağ, TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:
''Büyükelçi'nin yaptığı açıklamalar, göreviyle bağdaşmayan açıklamalardır. Büyükelçi kendi işlerine bakarsa daha isabetli ve ülkesi için daha yararlı bir iş yapmış olur. Büyükelçiler, kendi işlerine bakmalı, kendi işlerini iyi yapmalı. Türkiye'nin yargısına, içişlerine ilişkin müdahale anlamına taşıyan değerlendirmelerden uzak durmalıdır. Fevkalade yanlış, göreviyle bağdaşmayan açıklama olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez.''
 

ETİKETLER

francis ricciardonedışişleri bakanlığı

İlgili Haberler

Ricciardone: Vekiller neyle suçlandığını bilmeden hapiste

ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, isim vermeden Ergenekon, Balyoz gibi Türkiye kamuoyunun en çok tartışılan davalarını çok sert eleştirdi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24