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Politika

Ricciardone: Vekiller neyle suçlandığını bilmeden hapiste

ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, isim vermeden Ergenekon, Balyoz gibi Türkiye kamuoyunun en çok tartışılan davalarını çok sert eleştirdi.

06 Şubat 2013 10:12

Büyükelçi, dün bir grup gazeteciyle sohbetinde, milletvekillerinin, profesör ve komutanların "neyle suçlandıklarını bilmeden" hapis yattıklarını, haklarındaki suçlamaların "tam anlaşılamadığını" söyledi. Diğer yandan Ricciardone, ABD Büyükelçiliği'ne yapılan canlı bomva saldırısı ile ilgili olarak da DHKP-C'ye dava açılabileceğini söyledi.

Ricciardone'nin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi internet sayfası ve resmi twitter hesabından yayınlanan uzun sohbetine, ABD'nin Türkiye ile "yargı alanında işbirliği yapmak istediğini", Türkiye'de "hukukun üstünlüğünün" güçlendirilmesi için ortak çalışma yapılacağını açıkladı. Büyükelçi, isim vermeden de Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki uygulamaları, sert şekilde eleştirdi.

 

'Bu insanlar, teröristlerle karıştırılıyor'

 

"Çok uzun süredir hapiste olan milletvekilleri var, bazıları belirsiz suçlarla hapiste tutuluyorlar. kendilerine ülkeyi koruma görevi verilen askeri liderler, sanki teröristmiş gibi hapisteler. Profesörler var. Eski YÖK Baüşkanı, hakkındaki 16 yıl önce görevdeyken yaptğı çalışmalarla ilgili belirsiz suçlamalarla demir parmaklıklar ardında tutuluyor. Harçları protesto için barışçı gösteri yapan öğrenciler hapiste. Eğer bir yargı sistemi bu sonuçları doğrurursa ve bunun gibi insanları teröristlerle karıştırırsa, Amerikan ve Avrupa Mahkemeleri'nin buna karşılık vermesi zor olur"

'Mahkeme öncesi uzun tutukluluk, şeffaflık eksikliği...'

 

Türk yargı sistemindeki sıkıntıları, "mahkeme öncesi uzun tutukluluklar, suçlamalarda belirsizlikler, şeffaflık eksikliği" olarak sıralayan Amerikan Büyükelçisi, "bunu ben söylemiyorum. Muhalefetiniz söylemiyor, yabancı liderler de söylemiyor. Bunu bizzat hükümet yetkilileriniz, bakanlarınız söylüyor" dedi.

İnsanların "düşünce suçlarından dolayı hapse girmemesi gerektiğini" söyleyen Büyükelçi, "Başarılı olmak zorundasınız. Biz de size elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

 

'DHKP-C'den davacı olacağız'

 

ABD Büyükelçisi, Ankara'daki saldırı için, "DHKP-C, Amerikan sistemine karşı suç işledi. ABD mahkemelerinin kabul edebileceği kanıtları bulma konusunda birlikte çalışabiliriz" dedi

Ricciardone, DHKP-C'ye açılabileceğini söylediği davaya ilişkin şunları söyledi: "Soruşturma için FBI ekibi geldi. FBI'nın kapasitesi oldukça ileri. Türk emniyetindeki uzmanların da öyle. Beraber çalışarak soruşturmayı ileri götürmeyi umuyoruz. ABD'ye karşı saldırılarda ülke dışında zanlıları yargılama yetkisine sahip kuruluşlar var. DHKP-C bu saldırıyla ABD adalet sistemini karşısına almış, Amerikan sistemine karşı suç işlemiş oldu. Şimdi Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerle birlikte çalışacağız. ABD mahkemelerinin kabul edebileceği kanıtları bulma konusunda birlikte çalışabiliriz. Bu gruba karşı uluslararası işbirliği desteğini artırabileceğimizi umuyorum. Bizim hukukumuzda bu durumda dava açma hakkı doğuyor. Sağlam kanıtlar toplandıktan sonra DHKP/C'ye yönelik bir dava açılabilir."

 

 

 

 

 

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