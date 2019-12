Ricciardone: Bu ne perhiz ne lahana turşusu

T24 -





Büyükelçi Ricciardone, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelerek, çeşitli konulara ilişkin soruları yanıtladı.





Türkçe yaptığı giriş konuşmasında ABD'nin geçen hafta insan hakları raporunu yayımladığını hatırlatan Ricciardone, basın ve ifade özgürlüğünü desteklediklerini belirterek, "Her demokratik ülkede medyanın rolü hayati önemdedir. Ben sizlerin rolünü çok önemsiyorum. İşinize, enerji ve cesaretle devam ettiğiniz sürece gelecek için hepimiz iyimser olacağız" dedi.





Ricciardone, basın ve ifade özgürlüğünü genel olarak desteklediklerini, bu sözlerin kişisel olaylara ilişkin olmadığını ifade etti.







Türkiye daha da çok güçlenecek





Büyükelçi Ricciardone, 12 Haziran'da yapılacak seçimler konusunda da tamamen tarafsız olduklarını belirterek, "Ancak Türk demokrasisi hakkında gayet iyimseriz. Seçim sonuçlarını tabii ki kimse kestiremez. Ancak bildiğim tek şey, Türkiye bu seçimlerden daha da güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.





Seçim dolayısıyla yapılacak tartışmaların ilginç olacağını, bütün dünyanın Türkiye'yi seyredeceğini belirten Ricciardone, medyanın rolünü çok önemsediğini, her demokratik ülkede medyanın rolünün çok hayati olduğunu, ifade özgürlüğünün temel bir hak olduğunu kaydetti.







'Patlıcana bayılıyorum'





DMD Başkanı Zeynep Gürcanlı'nın kahvaltıya büyükelçinin en çok sevdiği Türk yemeği olan imambayıldı getirtmesine şaşıran Ricciardone, "İmambayıldıya ben de bayılıyorum. Türkiye zaten patlıcan ülkesi, her türlü patlıcana bayılıyorum" dedi.







Bu ne perhiz ne lahana turşusu



Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda sarf ettiği sözlerden hükümet çevresinden gelen tepkiler sonucu geri adım attığına ilişkin yorumların hatırlatılması üzerine Ricciardone, sözlerinde herhangi bir geri adım ya da kayma olmadığını kaydetti.





Ricciardone, ABD Büyükelçisi olarak her açıklamasının ardından acaba bir değişim ya da kayma var mı diye yorumlar yapıldığını belirterek, "İlkelerimiz söz konusu olduğunda geri adım atma ya da kayma yok. Biz basın özgürlüğü de dahil olmak üzere ifade özgürlüğünü şartsız destekliyoruz.





Yabancı bir diplomatın işi de bulunduğu ülkede ne olup bittiğini anlamaya çalışmaktır. Bu nedenle sizin gibi medyadan ya da her kesimden birçok insanla görüşüyoruz, herkesle konuşuyoruz.





Çünkü ülkeyi anlamak istiyoruz. Biz dostuz. Dostlar da birbirini anlamaya çalışır. Bazen dışardan bazı çelişkiler görebilirsiniz. Geçen hafta mükemmel bir deyim öğrendim: (Bu ne perhiz, ne lahana turşusu). Bu deyimi çok sevdim."





Ricciardone bu deyimi İngilizceye çevirmeye de çalışarak, bu deyimi çevirmenin çok zor ve çevrilince de anlamsız olduğunu ifade etti. Büyükelçi Ricciardone, "Ve biz de yabancılar olarak aynı bu deyimdeki gibi "Bütün bunlar nedir?" diyoruz, sizin yönelttiğiniz bu soruyu biz de soruyoruz" diye konuştu.