-RICCIARDONE BU KEZ DEĞERLENDİRME YAPMADI MARDİN (A.A) - 28.06.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, gazetecilerin Türkiye'deki seçimlerle ilgili sorularına "Türkiye'deki seçimlere katılan hükümeti ve muhalefeti başarılarından dolayı kutluyorum. Diğer konular Türkiye'nin iç politika sorunudur, değerlendirme yapmak istemiyorum'' yanıtını verdi. Ricciardone, eşi Dr. Marie Ricciardone ile Mardin ve Midyat'ta ziyaretlerde bulundu. Midyat ilçesi yakınlarındaki Deyrulumur Manastırı'nı ziyaret eden Ricciardone'yi, Deyrulumur Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Deyrulumur Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün ve manastırda görevli papazla rahipler karşıladı. Manastırı gezen Ricciardone, ayin yapılan bölümdeki altın işlemeli mihrap ve ikonaları inceledikten sonra ruhani liderlerin mezarlarının bulunduğu bölümü ziyaret edip, mum yaktı ve dilek diledi. Mumu yakarken, dünya barışı için dileklerde bulunduğunu söyleyen Ricciardone, daha sonra bir süre görüştüğü metropolit Aktaş'a, ABD simgesi ürün sepeti hediye etti. Aktaş da Ricciardone'ye gümüş tespih ve plaket, eşine ise gümüş takı hediye etti. Daha sonra manastır avlusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ricciardone, bölgeyi daha yakından tanımak amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini, Adana'da görev yaptığı dönemde de buraları sık sık ziyaret ettiğini söyledi. Türkiye'nin doğusunda görev yaptığını ve kızlarının burada doğduğunu anlatan Ricciardone, ''Daha önce Mardin'e geldik. Midyat'a ilk defa geliyoruz. Tarihi, seyahat etmeyi ve turizmi çok seviyoruz. Hem turizm hem iş alanlarını desteklemek istiyoruz. Özellikle bu yer, bu manastır, bizim için çok önemli. Tarih, insanlık, inanç bakımından, insanlık için, Hristiyan ve Müslümanlar için önemli bir hazine. Burayı iyi korumak lazım. Burası dünya için önemli bir şey'' dedi. Gazetecilerin Suriye'deki olaylar ve Türkiye'deki seçimlerle ilgili sorularını da yanıtlayan Ricciardone, ''ABD'nin bu konudaki bakış açısı belli. Malum Suriye hükümetinin kendi halkına şiddeti derhal durdurması gerekir. Çok önemli bir şey. Türkiye'deki seçimlere katılan hükümeti ve muhalefeti başarılarından dolayı kutluyorum. Diğer konular Türkiye'nin iç politika sorunudur, değerlendirme yapmak istemiyorum'' diye konuştu. Deyrulumur Manastırı ile ilgili bazı köylülerin açtığı arazi davası hakkındaki soruya da Ricciardone, ''Mahkemede olduğu için bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama o konuyu yakından izliyoruz'' diye yanıt verdi. Manastırdan Midyat'a gelirken AA muhabirini aracına alan Ricciardone, ''Bölgenin turizmine ve kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz. ABD ve bölge iş adamlarını kaynaştırmak hedeflerimiz arasında. ABD'nin Türkiye'ye, bölgeye bakışının daha olumlu olması için çaba harcıyoruz'' şeklinde konuştu.