Ricciardone: ABD, Gülen cemaatini silahlı örgüt olarak görmüyor, nokta

ABD'ni eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, "Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen için kendisine gelenlerin hiç bir suç unsuru gösteremediğini" söyleyerek "ABD, Hizmet Hareketi’ni hiçbir şekilde şiddetli bir silahlı örgüt olarak görmüyor. Nokta" dedi.

Diken'de yer alan habere göre Ricciardone , “İster darbeci generallar, ister Erbakan gibi adamlar olsun Türkiye ’ye mahkumuz” dedi.

Ricciardone, Washingto’da dün düzenelenen German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunda Yaptığı konuşmada Türkiye’yi ‘büyük devletler’ kategorisinde ele aldı.

Diken'den İlhan Tanır'ın haberine göre, halen Atlantik Konseyi başkan yardımcılığı görevini yürüten eski elçi şunları söyledi: “Türkiye’nin coğrafi önemi var. ABD, dünyayı sadece izlemek değil, etkili olmak istediği müddetçe, bazı ülkeler coğrafyaları ve nüfus büyüklükleri ve eğitilmiş insanlarıyla önemli olacak. Bunu da böyle kabul etmek zorundayız. Bu (ABD-Türkiye ilişkilerinde) her iki tarafın siyasetçileri için çileden çıkarıcı bir ilişki olsa da, biz birbirimize mahkumuz. Dünyanın o bölümünde Türkiye hayati derecede önemli bir ülke, ve orada kim oturuyorsa, askeri darbe yapmış olan generaller olsun, veya Erbakan gibi adamlar olsun.. biz, anlamlı görüşmeler yapabiliyorduk, Başbakan Erdoğan’la da… Biz birbirimizle görüşmeye devam etmek zorundayız. Yeter ki kurumları olgunlaştıralım.’’

'Türkiye ile değerlendirmelerimiz değil çıkarlarımız ortak'

Ricciardone şöyle devam etti: ”Şimdi cumhurbaşkanına yakın bazı yetkililer ‘Bizim güçler ayrılığına ihtiyacımız yok’ diyor. ‘Bizim güçlü lidere ihtiyacımız var’ diyorlar. İnanılmaz şaşırtıcı şeyler… Yönetim içinde bizden oldukça farklı değerlere sahip yetkililer bulunuyor.”

Eski büyükelçi kendisine ilişkin bir sorudaki ifadeyi düzelterek, ‘‘Ben Türkiye’yle değerler ortaklığımız var demedim, çıkarlar ortaklığımız var dedim” deme gereği duydu.

'Gülen hakkında suç gösteremediler'

Ricciardone, cemaatle ilgili şunları söyledi:

“ABD, Hizmet Hareketi’ni hiçbir şekilde şiddetli bir silahlı örgüt olarak görmüyor. Nokta.”

Eski büyükelçi sözlerini şöyle açtı: “Gülen hakkında bazı üst düzey (AKP) yetkillileri şikayete geldiklerinde onlara soruyorum, ‘Sorun nedir? Sizin veya bizim hukukumuzda (Gülen Cemaati’nin) işlediği suçu gösterin’ diyorum. Şiddet uyguluyorlar mı? Para aklama mı var? İnsan kaçırma mı? Vize problemleri mi var?’ Onlar hiçbir şey göstermedi.’’

Ricciardone, Türkiye’de binlerce polisin yer ve görev değişiminin terörle mücadelede ABD ile ortaklıkta bir etki yapıp yapmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: ‘’(Türk) Polis teşkilatı içinde insanların daha içine dönük hale geldiğini, daha az bilgi paylaşımını arzu ettiğini ve teröristlere karşı daha az istihbarat paylaşımı yapıldığını gördük. İnsanlar, liderlik değişimi nedeniyle daha tedbirli olurlar. Demokrasilerde en ufak bir yönetim değişikliği dahi polisleri daha korumacı hale getirir. Sanırım Türkiye’de olan o.’’

Eski büyükelçi, Türkiye’de hükümet yanlısı medyanın ABD’yi hedef almasının tehlikelerini AKP’li yetkililere birçok kez ifade ettiğini söyledi. Ricciardone, bu durumun uzun dönemde ABD’yi en büyük düşman haline getirebileceğini ve bunun da tehlikeli olduğunu belirtti.