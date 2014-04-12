Ricciardone: ABD, Gökçek'i kutlamak için Anayasa Mahkemesi'ni bekleyecek

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’nin Ankara’da tartışmalı bir şekilde seçimi kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i kutlamak için CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yapacağı itirazın sonuçlanmasını beklediğini belirtti.

Ricciardone, ABD Başkanı Barack Obama’nın 30 Mart seçiminin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan’ı aramamasıyla ilgili olarak ise “Bizde yerel seçimler için Washington’dan arayarak hükümetleri kutlama geleneği yok. O yüzden bu beklenti gerçekçi değil” dedi.

Utku Çakırözer’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (12 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan “ABD’den Gökçek’e de Kutlama Yok” başlıklı yazısı şöyle:

‘ABD’den Gökçek’e de Kutlama Yok’

Emniyet Teşkilatı’nın 169. yıldönümü resepsiyonu önceki gece Ankara Ticaret Odası Congresium Merkezi’nde yapıldı. Resepsiyonda, bir grup gazeteciyle birlikte ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone ile seçim sonuçları üzerine sohbet etme fırsatı bulduk.

Obama aramayacak, çünkü...

Ricciardone’nin sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

- Rus lideri Putin ve birçok lider arayıp hükümeti kutladı. Başkan Obama da Başbakan Erdoğan’ı seçim sonuçları için tebrik edecek mi?

- Bizde yerel seçimler için Washington’dan arayarak hükümetleri kutlama geleneği yok. O yüzden bu beklenti gerçekçi değil. Genel seçim olsa geçmişte her hükümet için yaptığımız gibi kutlardık. Ama ben buradaki büyükelçi olarak tanıdığım belediye başkanlarına birer mektup göndererek kendilerini tebrik ettim.

Kazanan başkanlara tebrik

- Parti ayrımı gözetttiniz mi?

- Hayır, parti ayrımı gözetmeksizin tanıdıklarıma gönderdim. İktidar da var, muhalefet de. İstanbul’a (Kadir Topbaş), İzmir’e (Aziz Kocaoğlu) ve Diyarbakır’a (Gültan Kışanak) ve diğer tanıdığım birçok belediye başkanını kararlar kesinleşince kutladım.

- Melih Bey’i (Gökçek) kutladınız mı?

- Hayır. Henüz kutlamadım. Ben sadece sonuçları kesinleşen başkanlara yazdım. Ankara’da ise anlayabildiğimiz kadarıyla seçim sonuçları Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor.

‘Ankara’da mahkeme kararı bekliyorum’

- Yani Anayasa Mahkemesi kararını mı bekleyeceksiniz?

- Evet öyle. Kesinleşince tabii ki kutlayacağım.

- 17 Aralık sürecinde basında “İmparatorluk bitiyor” dediğiniz yönünde haberler çıkmıştı...

- O dönem de söyledim. Bir kez daha sizlere söylüyorum. O haberler tamamen iftiraydı. Öyle bir toplantı olmadı, öyle ifadelerim de olmadı.

Gökçek, Riccardone için ‘Enteresan biri’ demişti

Melih Gökçek de rakibi CHP adayı Mansur Yavaş’ın seçimlere itirazını eleştirirken Ricciardone için “Enteresan biri” nitelemesinde bulunmuştu. Gökçek, Yavaş’ın, Rekabet Kurulu’na, Tahkim’e, Tüketici Hakları derneklerine, BM’ye, Enerji Piyasası Kurulu’na başvurabileceğini belirttikten sonra “Amerikan elçisine gitsin, ‘Elçi Bey maalesef bize haksızlık yapıldı, bu seçimlerin iptal edilmesi gerekir’ desin. Bizim Ankara’daki enteresan birisi, bunun için çözüm bulabilir” demişti.

Türkiye’ye veda hazırlığı

Büyükelçi Ricciardone’nin Ankara’daki görevinden ayrılacağı bilgisini Türk basınında ilk duyuran Cumhuriyet’ti. Resepsiyon sırasında bu bilgiyi teyit ederek “Yaz aylarına kadar Ankara’dayım” dedi. Kendisine “gelecek planlarını” sorduğumuzda şu karşılığı aldık: “Washington’a döneceğim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılacağım. Ama bu köşeme çekileceğim anlamına gelmiyor. Küresel politikalarla, meselelerle yakından ilgili olmaya devam edeceğim.”