Ricardo Quaresma serbest bırakıldı

Portekiz'de gözaltına alınan Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Lizbon'da geçtiğimiz aylarda yaşadığı hırsızlık olayı nedeniyle 12 Kasım Pazartesi günü bu kente gitmişti.

Portekizli oyuncunun yaşadığı hırsızlık olayı nedeniyle bugün görülen duruşmasında olay çıktığı ve Quaresma'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, mahkeme salonunda bulunan annesine hakaret edildiğini duyan Quaresma'nın duruşma devam ederken hakareti yapan kişiye fiziki temasta bulunduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı belirtildi.

Portekiz'de gözaltına alınan Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sabah serbest bırakıldığı öğrenildi. Portekizli oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Farklı iddialar

Bu arada Ricardo Quaresma hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, Quaresma'nın duruşma salonunda annesine hakaret eden kişiye saldırdığı için gözaltına alındığını belirtmişlerdi.

Ancak Portekiz basınında Quaresma'nın annesinin bugün yapılan duruşmanın ardından mahkeme salonunun önünde çantasının çalındığı ve Quaresma'nın çantayı çalan kişiyi yakalamak istediği belirtildi.

Bu koşuşturmaca sırasında Quaresma önüne çıkan bir sivil polisle tartıştığı ve bu sivil polise fiziki müdahale edildiği için gözaltına alındığı iddia edildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Quaresma'nın gözaltına alındığını belirtirken, Portekiz basınında Quaresma'nın tutuklandığı haberleri yer aldı.

Öte yandan Quaresma'nın tutuklanması halinde sözleşmesinde fesih maddesi bulunmadığı kaydedilirken, normal bir iş sözleşmesinde yer alan yüz kızartıcı suç veya tutuklanma halinde sözleşme fesih durumunun gündeme gelebileceği de öğrenildi.