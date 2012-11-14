Ricardo Quaresma tutuklandı!

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, Portekiz'in başkenti Lizbon'da tutuklandı.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Lizbon'da geçtiğimiz aylarda yaşadığı hırsızlık olayı nedeniyle 12 Kasım Pazartesi günü bu kente gitmişti. Portekizli oyuncunun yaşadığı hırsızlık olayı nedeniyle bugün görülen duruşmasında olay çıktığı ve Quaresma'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Bir dieğer iddia ise Quaresma'nın hırsızı kovalarken bir polis memeuru ile kavga ettiği ve bu

Edinilen bilgiye göre, mahkeme salonunda bulunan annesine hakaret edildiğini duyan Quaresma'nın duruşma devam ederken hakareti yapan kişiye fiziki temasta bulunduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı belirtildi

Yarına kadar Beşiktaş yönetiminden izin alan ve yarın İstanbul'a dönmesi beklenen Quaresma'nın bu olay sonrası ne zaman döneceği belli değil.