Ricardo Quaresma: "Hedefleri birer birer geçerek amacımıza ulaşacağız"

“Biz kendi işimize bakıyoruz”

“Beşiktaş’ta olduğum sürece görevimi yapacağım”

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Quaresma, \"Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. 1-0\'lık bir galibiyet aldık. Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şansımız da vardı. İstediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Bizim için moral olarak, önümüze daha net bir şekilde bakabilmemiz için iyi bir adım oldu. Bugünü artık geçirdik, şu an dinleneceğiz. Sonra önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şampiyonluk yolunda kendi koyduğumuz hedefleri birer birer geçerek, o amaca ulaşacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

\"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ\"

VAR Sistemi\'ne saygı duyulması gerektiğini belirten Quaresma, \"VAR Sistemi\'nin icrasını biz yapmıyoruz tabii ki. Biz kendi işimize bakıyoruz. VAR ile ilgilenen, VAR’ın işini yapan insanlar var. Bizim penaltımız verildi. Galatasaray’ın penaltı pozisyonu iptal edildi. Benim bir golüm iptal edildi. Ben daha izlemedim o pozisyonu. Ama ofsayt olduğu söyleniyor. Bu yoldan bakarsak VAR görevini yapıyor. Bize de buna saygı göstermek düşüyor\" ifadelerini kullandı.

\"BEŞİKTAŞ’TA OLDUĞUM SÜRECE GÖREVİMİ YAPACAĞIM\"

Hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili de konuşan Portekizli futbolcu, \"Şu an bir sonraki maçı düşünüyorum. Sonrasında kalan maçları düşünmeye devam edeceğim. Ben Beşiktaş’ta olduğum sürece sadece Beşiktaş\'a odaklanıp görevimi icra edeceğim. Görevim biterse ya da farklı bir durum olursa bu o zaman konuşulacak bir şey. Şu an konuşulacak bir şey değil” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ricardo Quaresma’nın açıklamaları