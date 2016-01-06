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Spor

"Ribery Galatasaray'a geri dönüyor" iddiası

"Galatasaray'da yarım kalmış bir işim var, onu tamamlamak istiyorum"

06 Ocak 2016 12:17

2005-06'da, formasını giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Franck Ribery'nin takıma geri dönmek istediği ileri sürüldü.

Yönetici Nasuhi Sezgin'in yakın çevresine söylediğine göre, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Ribery, "Galatasaray'da yarım kalmış bir işim var. O işi tamamlamak istiyorum" dedi.

Sabahta yer alan habere göre Ribery, Galatasaray camiasında büyük yankı uyandıracak bu sözlerinin ardından Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda daha bulundu.

Fransız yıldız, sosyal medya hesabından 11 sene önce Galatasaray'da oynarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

 

 

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