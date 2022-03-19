Ribery'den yıllar sonra gelen itiraf: Galatasaray'dan ayrılmak için el altından para aldım

Bir dönem Galatasaray'dan oynayan ve olayla bir biçimde takımdan ayrılan Franck Ribery, ayrılmak için Marsilya Başkanı’ndan el altından 500 bin Euro aldığını itiraf etti.

Fransız yıldız Ribery, Marsilya Başkanı Pape Diouf’tan 500 bin euro aldığını yıllar sonra şu sözlerle itiraf etti: "Marsilya Başkanı Mr. Pape Diouf, beni Mayıs ve Haziran 2005'te defalarca aradı. Galatasaray'daki sözleşmemi feshedip Marsilya'yla sözleşme imzalamam için 500 bin Euro bonus önerdi.

Ona, ‘Sizinle yaptığım son telefon görüşmelerinin ışığında teklif ettiğiniz ücretle 500 bin euro bonusu ve diğer koşullarınızı kabul ederek Galatasaray ile sözleşmemi feshedip Marsilya'ya transfer olmayı kabul ediyorum’ dedim."

Galatasaray’da 17 maça çıkan Ribery, bir gol atarken beş de asist yaptı. Attığı gol ise 2005 Türkiye Kupası Finali’nde 5-1’lik Fenerbahçe galibiyetinde geldi.

38 yaşındaki Fransız futbolcu, şu sıralar Serie A takımlarından Salernitana forması terletiyor. Bu sezon 16 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, 2 asist kaydetti.