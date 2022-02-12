RIA'ya konuşan kaynak: Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı

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ABD, Moskova'nın günler içinde batı komşusunu işgal etme emri verebileceğini iddia ederken Rus diplomatların Ukrayna'dan ayrılmaya başladığı belirtildi.

RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, "Rus diplomatlar ve konsolosluk çalışanları Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya dönmeye başladı" dedi.

Kaynak, bazı Batılı ülkelerin de benzer kararlar aldığını belirterek, "Bu Moskova'nın da aynı yoldan gitmeye karar verdiğini gösteriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss ile perşembe günü yaptığı görüşmenin ardından böyle bir kararın alınabileceğinin sinyallerini vermişti.

Rusya devletine ait olan RIA ajansı, "Kaynak, Rus diplomatların Ukrayna'dan ayrılmaya başladığını söyledi" başlıklı haberini sitesinin manşetinden duyurdu

Associated Press'e konuşan kaynaklar, Washington'un Kiev Büyükelçiliği'ni tahliye etme kararı aldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Sullivan, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın günler içinde Ukrayna'nın işgaline başlayabileceğini ifade etti. ABD istihbaratı, başkent Kiev'e de büyük bir saldırı yapılabileceğine inanıyor.