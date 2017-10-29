Rheinmetall: Türkiye ile silah ticareti beklemede

Almanya ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilim, iki ülke arasındaki silah ve mühimmat ticaretine de sekte vuruyor. Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall'in TSK'ya ait Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planları gibi birçok projenin beklemede olduğunu ve hükümetlerden onay alamadığını kaydetti.

Almanya'dan halihazırda Türkiye'ye silah ihracatları için hükümetten izin alınması olasılığının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Papperger "Türkiye ile ilişkiler düzelmedikçe, Almanya'dan onay çıkması zor" dedi.

Rheinmetall'in Türkiye'de tank üretimi için bir fabrika kurma planları ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle protestolara neden olmuştu. Bir grup protestocu, Rheinmetall'in Türkiye'de tank fabrikası kurma planlarını geçen mayıs ayında Berlin'deki Alman meclis binasının önüne bir tank getirerek protesto etmiş ve projenin durdurulmasını talep etmişti.

Karar 2018'de alınacak

Öte yandan Türk hükümetinin yaklaşık 7 milyar euroluk milli tank projesi Altay'ın, 100 ile 200 tanklık ilk bölümünün ihalesini Rheinmetall ile Türk kamyon ve otobüs üreticisi BMC firmasının 2016 yılında Ankara'da ortaklaşa kurdukları RBSS'nin alması söz konusu. Rheinmetall, RBSS'nin hisselerinin yüzde 40'ına sahip. Siparişle ilgili kararın 2018'de alınması bekleniyor.

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger BMC'nin ihaleyi alması halinde Rheinmetall'in ortak firma RBSS üzerinden konuya dahil olabileceğini kaydetti. Ancak Berlin'den ihracat için onay çıkmaması halinde Almanya'dan yedek parça, üretim planı veya bilgi aktarımı yapılamayacağını, zira üretim konusundaki uzmanlığın da savaş silahlarını kontrol yasası kapsamına girdiğini ve onay gerektirdiğini söyledi. Yeni geliştirilecek teknolojiler ise onay kapsamının dışında bulunuyor. Ancak Papperger bunların en az 5 ila 10 yıl gerektireceği için gerçekçi olmadığını vurguladı ve "Tankları hemen istiyorlarsa bu gerçekçi değil" dedi.

Papperger başlangıçta gizlilik ilkeleri nedeniyle Rheinmetall temsilcilerinin ihalenin detaylarını göremeyeceğine dikkat çekti. Rheinmetall halihazırda Leopard tanklarının modernizasyonu ve Altay tank projesine olası katılım için hazırlık amacıyla savunma teknolojileri alanında Türkiye'de 10 civarında çalışana sahip. Bu rakamın değişmesinin ise planlanmadığı kaydedildi.

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger firmasının Türkiye'de tek başına bir tank fabrikası kurmayı ise kesinlikle planlamadığını vurguladı. Papperger böyle bir girişimin ihracat onayı bir yana Türk hükümetinden onay almasının da mümkün olmadığına işaret etti.

Papperger ilk adımda modernize edilecek Leopard tankı sayısının ise 40 olduğunu belirtti. Türkiye'de halihazırda 350'si Leopard 2 tipi olmak üzere 1300'ün üzerinde savaş tankı bulunuyor. Papperger savaş uçakları için iki ülkenin birlikte mühimmat üretme projesinin ise yıllardır konuşulduğunu, ancak bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini kaydetti.

dpa/BW/EC

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