RGA: Trump ülkesi ve müttefikleri için risk

Almanya ile Türkiye arasındaki gergin hava Alman vekillerin İncirlik askeri üssünü ziyaret etmelerine izin verilmemesi üzerine daha da tırmandı. Nordwest Zeitung adlı gazete iki ülke arasında gelinen noktaya ilişkin yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Almanya Başbakanı atağa kalkmak istiyor ama sonunda bırakıyor. Almanya-Türkiye ilişkilerinde sefil oyun devam ediyor. Bu oyunda Alman tarafı arada bir tokat yiyor, bunun sonuçları olacağı tehdidinde bulunuyor ama sonuçta yine uygun tepki vermiyor. Bu yoldan Ön Asya’daki otokratlara karşı siyasi hedeflere ulaşmak kesinlikle mümkün değil. Berlin’in şunu anlaması gerek: Türkiye hiçbir zaman demokrat değildi ve şu an demokrasi yoluna öncekinden çok daha uzak. Bu yüzden herhangi bir Alman siyasi partisinin bu Asya ülkesinin AB üyeliği konusunu seçim programı dışında bırakmaması, anlaşılmaz bir tavır olurdu.”

ABD medyasında Başkan Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a IŞİD ile ilgili gizli bilgileri aktardığı iddia edildi. Beyaz Saray ise bu iddiaları reddetti. Die Welt gazetesi yorumunda bu iddianın ABD ile müttefikleri arasında güven sorunu doğuracağını savunuyor:

"Beyaz Saray’daki adam arada bir başkalarına kendini beğendirmek ve karşısındakini etkilemek isteyen bir çocuk havasında. Ve çoğu kez sonuçlarının ne olacağını düşünmeden anlık ruhsal durumuna göre konuşuyor. Başkan ağzını sıkı tutamadığı için de birçok müttefik ülke şimdi hassas bilgileri ABD ile bundan böyle paylaşıp paylaşmayacağını kendi kendine soracaktır. Bu tehlikeli bir gelişme. Terörle mücadelede başarılı olabilmek için dost ülkeler çok sayıda gizli bilgiyi paylaşmak durumunda. Bu da ancak karşı tarafa güven duyulduğunda mümkün olabilir. ABD Başkanı, demokratik ülkelerdeki yöneticilerin sırtlarını dayayabilecekleri en paha biçilmez servet olan güven duygusunu baş döndürücü bir hızla yitiriyor. Böylece Trump’un Amerikası artık başkalarını dikkate almama konusunda şampiyonluğa doğru ilerliyor.”

Aynı konuda Reutlinger General-Anzeiger gazetesinin yorumunda da benzer görüşler yer alıyor.

"Şu sırada kaygılı bazı politikacılar sadece radikal İslamcılara karşı ne yapılabileceğini değil, ABD Başkanı’nın nasıl durdurulabileceğini de kendilerine soruyor. Bu konuda denenmiş bir yol da yok. Hiç kimse Donald Trump’dan daha sağlam bir biçimde iktidar koltuğunda oturmuyor ve kimsenin onun kadar gücü yok. Sonuçta Trump’ın sırları açık etmesini önleyecek bir yasa da bulunmuyor. Bazı enformasyonları ifşa etmek suretiyle ajanların IŞİD’in yönetim kademelerine kadar sızmalarını engellemiş olması Trump'ı hiç ilgilendirmiyor gibi görünüyor. Gerçekte onun bu çalımı, ülkesi ve müttefikleri için bir güvenlik riski anlamına geliyor.”

Nürnberger Zeitung'un yorumuna geçiyoruz:

“ABD Başkanı’nın istihbarat servisleri ile arası öteden beri iyi değildi. Şimdi onlara karşı verdiği küçük savaşlarla gittikçe daha fazla güven riski haline geliyor. IŞİD’in yönetim kademelerinden sızdırılan bilgilerin arkası kesildiğinde terör örgütüne karşı mücadele şimdi olduğundan daha da zorlaşacak.Trump’ın tam da Moskova’ya hassas verileri iletmiş olması, Rusya’nın Suriye gibi kriz bölgelerinde üstlendiği karanlık roller göz önünde tutulduğunda oldukça düşündürücü geliyor insana. Trump bir kez daha önceden düşünülmemiş, kendini beğenmiş ve kaotik siyaset tarzını gözler önüne sermiş oldu. Başkan’ın görevi başında deneyim kazanacağına yönelik umutlar çoktan suya düşmüş durumda.”

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