RGA: Öfke ve korku zor kontrol edilir

Frankfurter Rundschau gazetesi Berlin'de yaşanan saldırının faili henüz ele geçirilmeden yapılan tartışmaların doğru olmadığını savunuyor:

"Devlet kurumları her saldırıdan sonra başarısızlıkla suçlanır, ancak Berlin'de 12 kişinin ölümüne neden olan Noel pazarı saldırısının hemen ardından başlayan tartışmalar, Ansbach ya da Würzburg saldırılarından sonra yürütülen tartışmalardan farklı. Henüz ne zanlı yakalandı, ne de olayın nasıl işlendiği ve hangi gerekçelerle yapıldığı tam olarak ortaya çıkarılabildi. Hiç kimse suçlunun gerçekten sığınmacı kılığında ülkeye girmiş bir terörist olup olmadığını bilmiyor. Başka bir deyişle tartışma, elde sağlam kanıtlar olmadan yürütülüyor. Sis içinde bir yarışı andırıyor bu durum ve bu yüzden sisli, puslu bir görüntü alıyor. Her şeyden öte bu tartışmaya katılanlar böyle görünüyor. Sanki olayların net bir şekilde açığa çıkmasını istemiyor gibiler. Bu da onları ürkütücü bir hale getiriyor."

Reutlinger General-Anzeiger ise Noel pazarına düzenlenen saldırıyı popülist söylemleri için kullanan siyasilere karşı çıkıyor:

"Demokrasimiz için terörizm kaynaklı tehlikenin büyüklüğü IŞİD katillerinin kararına bağlı değil. Belirleyici olan siyasilerin tavrı. Halkın, Berlin'deki noel pazarı saldırısı büyüklüğündeki tehlikelerle devletin başa çıkıp çıkamayacağına olan inancı onların elinde. Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin siyasetçileri gibi, ‘Merkel'in ölüleri‘ palavrasını kullananlar ya da yaşanan olayı kardeş parti CDU ile yaşadığı sığınmacı siyaseti tartışmasını yeniden alevlendirmek için değerlendiren CSU Genel Başkanı Horst Seehofer gibi isimler sorumsuzca davranıyor. Çünkü öfke ve korku zor kontrol edilir."

Saldırı sonrası alınan güvenlik tedbirlerini yorum sayfalarına taşıyan Rhein-Neckar-Zeitung, bu tip saldırılara karşı tam bir koruma sağlanamayacağı görüşünde:

"Elektronik kelepçe bir işe yarar mı idi? Belki. Ancak bu tarz bir tutuklama için bariz deliller gerekiyor. Ve böylece, bu tip saldırılar için sadece geriye dönüp baktığımızda ‘kolayca önlenebilirdi‘ diyoruz. Şimdi ülkenin her tarafında Noel pazarları beton bloklarla koruma altına alınıyor. Peki ya bir sonraki saldırgan kendine yeni bir silah seçerse? Ne kadar kulağa acı gelse de, diktatörlükle yönetilen ülkeler bile kendini bu tür saldırılara karşı koruyamaz."

Afganistan'da radikal İslamcı Taliban örgütünün, bir Afgan milletvekilinin evine düzenlediği saldırıyı Landshuter Zeitung şu satırlarla yorumluyor:

"İslamcı teröristler kalıcı bir biçimde zayıflatılamadı. Afganların ülkelerinin geleceğine dair umutlarının giderek azalmasının nedeni biraz da bu. Aralarında, Afganistan'ın acilen ihtiyaç duyduğu iyi eğitimli genç insanların da bulunduğu gruplar akın akın ülkeyi terk ediyor. Hem de Avrupa'da mülteci olarak kabul görme şansları olmamasına rağmen. Batı iflas etti, çok uzun bir süre Afganistan'da yanlış kişilere güvendi ve bunu yapmaya devam ediyor. Ülkeye para pompaladı ama bu para ile ne yapıldığına pek bakmadı.”

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Derleyen: Erkan Türkel