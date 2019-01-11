RG - Spor karşılaşmalarına dayalı bahis oyunları ihaleye çıkarıldı

İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılmasına ilişkin ihale açıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı\'nın bugünkü Resmi Gazete\'de yer alan ihale ilanına göre, ihaleye 11 Şubat\'a kadar teklif verilebilecek. Geçici teminat bedeli ise 318.9 milyon lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete\'de yayımlanan ihale ilanında şöyle denildi:

\"Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri kapalı teklif usulü ile özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılacaktır.\"

İlanda \"başbayilik iş ve hizmetleri\" şöyle tanımlandı:

\"Her hafta geçici mutabakat sağlanmak ve sözleşme süresi sonunda kesin hesap çıkarılmak üzere, sabit ihtimalli bahis oyunlarında İdare tarafından dağıtılan ikramiye tutarının oyun planına göre dağıtılması gereken ikramiye tutarının üzerinde olması halinde aradaki farkın Yüklenici tarafından karşılanması,

\"Gerçekleşen haftalık ikramiye tutarının, hedeflenen ikramiye tutarının üzerinde olması durumunda bu tutar Yüklenici tarafından karşılanacak ancak, izleyen haftalarda haftalık ikramiyenin hedeflenen ikramiyenin altında gerçekleşmesi durumunda, Yükleniciye daha önceki haftalarda ödediği ikramiye aşım tutarlarını karşılamak üzere, İdarenin havuz hesabında önceki haftalardan kalan artı bakiye tutarı kadar ödeme yapılacak ve bu işlem sözleşme süresince haftalık olarak tekrarlanacaktır.

\"Sözleşme süresinin sonunda kesin hesap çıkarılarak hesabın artı bakiyede bulunması halinde bu tutar İdareye ait olacak, eksi bakiyede bulunması halinde ise bu tutar Yüklenici tarafından karşılanmış olacaktır.\"

İhale ilanına göre, isteklilerin, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, bugün itibarıyla beş yıl geriye doğru asgari toplam bir yıl yurt içinde veya dışında en az 500 bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olduğuna ve bu bayiler aracılığı ile en az 3 milyar TL tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna dair iş deneyimini belgelemesi gerekiyor.

İhaleye, iş ortaklığı şeklinde ortak girişim oluşturmak suretiyle teklif verilebilecek. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, iş deneyim belgesinin pilot ortağa ait olması zorunlu tutuldu.

İstekilerin ayrıca, ihale konusu işi yerine getirmek için gerekli niteliklere sahip 100 personel istihdam etmesi ve sözleşme süresince ilk yıl 17 milyar lira, sonraki yıllarda bu tutarın ÜFE + TEFE/2 oranında güncellenecek tutarı kadar hasılat elde edeceğine ilişkin taahhüt belgesi vermesi de gerekiyor.

İhaleye teklif vereceklerin, 2017 bilançosuna bağlı olarak; dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar rasyosunun 2017 yılı sonu itibarıyla en az 0.50, özkaynaklar/toplam aktif rasyosunun 0.10 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0.75\'den küçük olması zorunlu olacak.