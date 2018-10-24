RG - Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret belirlendi

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer komisyonu/ücreti ile bu ücretin azami yüzde 15\'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamayacak.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan, \"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu\'nun (BDDK) finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe\" göre, para transfer işlemlerine ilişkin yönetmelik hükümleri uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için de uygulanacak.

Yönetmelikle, söz konusu yönetmeliğin ürün veya hizmet sınıflandırmalarına ilişkin ek kısmında yer alan elektronik fon transferi tanımına para ve maden transferleri de eklendi.

Resmi Gazete\'de yayımlanan yönetmelikte, \"Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer komisyonu/ücreti ile bu komisyonun/ücretin azami yüzde onbeşine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamaz. Para transfer işlemlerine ilişkin yukarıdaki hükümler uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için de uygulanır\" denildi.