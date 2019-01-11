RG - Halk Bankası'nın esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırması kararı yürürlükte

İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi\'nin esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alman Bakanlar

Kurulu kararlarıyla, Halkbank Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılma devreden krediler ile

1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKKTar kefaletiyle veya ESKKKTarm kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için de yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılma devreden krediler ile 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Kararda, bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıplarının telafisine ilişkin olarak da, \"Kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranlan ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli faiz oranlan esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık)’nca karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak\" denildi ve eklendi:

\"Banka, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Bakanlığa iletilecek. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarım ve yılın kalan aylarına ilişkin aylık projeksiyonları Bakanlıkça bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Bakanlıkça gerçekleştirilecek.\"