Rezalete ilginç savunma

‘Müdür bey Allahsız ve Ermeni mi?’

Radikal'in 10 Ekim'deki manşetinin yalan olduğunu ileri züren Zaman gazetesi Radikal'in birinci sayfadan yayımladığı belgeyi görmezden geldi. Radikal'in haberinin içinde çok net bir biçimde 'Soruşturma müdürün talebiyle başlatıldı' yazıyordu. Zaman ise "Soruşturmayı müdürün istediğini yazmadılar" diye yalan söyledi.Zaman gazetesi, Radikal’in 10 Ekim günkü ‘Peki bu zihniyeti kim soruşturacak?’ başlıklı manşetinin yalan çıktığını iddia eden bir haber yayımladı. Ancak Zaman Radikal’in birinci sayfadan verdiği belgeyi görmezden gelerek hem okurlarını yanıltı hem de yanlışın avukatlığını yaptı.Radikal 10 Ekim tarihli haberinde, Antalya’daki Aksu İlköğretim Okulu’nun müzik öğretmeni 36 yaşındaki Sevil Ü.’nün cinsel tacizle suçladığı okul müdürü Mehmet K.’nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurusunun ardından görevlendirilen müfettişler Nedim Düztepe ve Mehmet Çağlar’ın, öğretmenlere şu soruları sorduğuna dikkat çekmişti: “Okul müdürü Mehmet Karakaş’ın Allah’a inanmadığı, Ermeni olduğu, bayrağa saygısının olmadığı, öğle yemeklerinde ayrana rakı koyup içtiği, müzik öğretmeni Sevil Ü.’ye sarkıntılık ve taciz ettiği, bazı öğretmenleri okuldan attıracağını söylediği ileri sürülmektedir. Bu konulardaki ifadenizi aşağıya yazınız.”Müfettişlerin öğretmenlerin ifadesini alırken sunduğu formun kupürünü de yayımlayan Radikal, soruşturmanın sonunda taciz iddiasının doğru olmadığının ortaya çıktığını vurgulayarak, soruların ‘tuhaflığına’ dikkat çekmişti.Milli Eğitim bürokrasisinin bu tür eylemleriyle ilgili haberleri özellikle yalanlamayı görev edinen Zaman gazetesi, dün yayımladığı haberde ‘Mufettiş haberi de yalan çıktı başlığıyla Radikal’in sözkonusu manşetini görsel malzeme olarak kullandı. Radikal’in haberinde soruşturmanın müdür Mehmet K.’nın isteği ile yapıldığı açıkça ifade edildiği halde, Zaman’ın haberinde soruşturmanın Milli Eğitim Müdürlüğü’nün değil, müdür Mehmet K.’nın talebiyle yapılması ‘yalana kanıt’ olarak gösterildi.Zaman, Doğan grubu gazetelerini konuyla ilgili haberleri müdürün talebini görmezden gelerek soruşturmayı Milli Eğitim müfettişleri başlatmış gibi sunduğunu iddia etti. Gazetenin haberine göre, Müdür K., hakkındaki “Allah’a inanmıyor, Ermeni, öğle yemeğinde ayranına rakı katarak içiyor” gibi dedikodular nedeniyle Antalya Valiliği’ne verdiği dilekçede bu konuların da soruşturulmasını istedi.