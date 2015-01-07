Reza Zarrab'tan İran'a: Yerim yurdum belli, suçluysam gelip beni alın

İran Merkezli 'Eghtesadnews' haber sitesi 17 Aralık operasyonlarının kilit isimlerinden Reza Zarrab'la röportaj yaptıklarını öne sürerek, İran asıllı iş adamının, ortağı Babek Zencani üzerinden İran'da da kendisi hakkında konuşulan yolsuzluk iddialarına anlam veremediğini ifade ettiğini yazdı. Sitede yer alan röportaja göre, Zarrab'ın İran'a seslenerek, “Yerim yurdum belli suçluysam gelip beni alın" dediği öne sürüldü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, söz konusu röportajda, Zarrab, kendisine yönelik İran'da yapılan iddiaları eleştirerek, “İran'da beni yolsuzlukla suçlayanlar en azından bir iki belge ortaya koysunlar. İran'da benim için oluşturulan ortam ve söylenenler tuhaf ve gülünçtür. Dedikleri kadar suçluysam neden gelip beni almıyorlar. Uzak yerde değilim yerim yurdum bellidir. Gelsinler belgelerini sunsunlar beni alsınlar" diye konuştuğu iddia edildi.

'Babek Zencani'nin dürüst olmadığı konusunda İran'ı uyarmıştım'

Röportajda İran'da yaptığı milyar dolarlık yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklanan işadamı Babek Zencani'nin kendisinin “patronu" olduğu iddialarını yalanlayan Zarrab, Zencani'nin dürüst biri olmadığı konusunda iki yıl önce İran yönetimini uyardığını ifade ettiği öne sürüldü.

Söz konusu röportajda Zarrab'ın, “Zencani hiçbir zaman benim patronum olmamıştır. Bu hikayenin nasıl uydurulduğunu bilmiyorum. Ben bir tüccarım ve işimi şeffaf yapıyorum. İran kim olduğu belli olmayan birisine milyarlarca Avro para verip şimdi de bu paraları geri alamıyor. Halbuki ben iki sene önce bu adamın dürüst olmadığı ve onları dolandıracağı konusunda İran'ı uyarmıştım. Gerekirse İran'da uyardığım kişilerin adlarını belgeleriyle açıklayabilirim" dediği iddia edildi.

'Ahmedinejad yönetimiyle ilişkim olmamıştır'

Haber sitesi İran Merkez Bankası için bir tek Riyal bile para transferi yapmadığını söyleyen Zarrab'ın, İran Petrol Bakanlığı ile para transferi konusunda iş yapıp yapmadığı sorusuna karşılık:

“Evet, yaptım fakat Petrol Bakanlığı'nın kendisiyle değil. Burada şirketler ve bankalar bizim müşterimizdi. Bizim işimiz para değişimi ve transferidir. Tüm müşterilerimiz için de bunu yapıyoruz" yanıtını verdiğini yazdı.

Sitenin haberinde Zarrab'ın, İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yönetimiyle çalıştığı sorusuna, “Ahmedinejad hükümetiyle herhangi bir ilişkim olmadı" şeklinde cevapladığı iddia edildi.