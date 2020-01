Reza Zarrab'ın şirketi son kez 2011'de altın işine girmeden zarar etmiş

17-25 Aralık operasyonuyla ilgili hakkında takipsizlik kararı verilen işadamı Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) şirketlerinden Royal Denizcilik’in altın ticaretine girmeden önce 2011 yılında 8 milyon lira zarar ettiği ortaya çıktı. Bu şirketin son zararı oldu. Royal Denizcilik’te 19 Aralık 2014 tarihinde genel kurul yapıldı. Daha önce yönetimde olan Reza Zarrab’ın kardeşi Mohammad Zarrab ve Abdurrahman Nenem yönetimden çıkarken Rera Zarrab yönetimde tek adam haline geldi. Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil’in haberine göre, genel kurulda geçmiş yıllar hesabında bulunan ve 2011 yılına ait olarak görünen 8 milyon 262 bin 393 liralık dönem zararı da Ortaklara Borçlar Hesabı’na aktarıldı.

Müdürlere yetki yok

Şirketin temsili başlıklı 12. maddede ise şirketin yönetimine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Reza Zarrab geldi. Zarrab, şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı münferit imzası ile en geniş şekilde temsil edecek. Maddenin eski halinde yönetim kurulunun idare yetkisini bir başka yönetim kurulu üyesine ya da müdürlere bırakabileceğine ilişkin bir düzenleme vardı. 19 Aralık’ta yapılan ve 5 Ocak 2015 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yer alan değişiklikle bu yetki de kaldırıldı.

Tek yönetim kurulu

Royal Denizcilik Endüstriyel Makine ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret Şirketi’nin 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin olağan genel kurulu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Zarrab’ın hazır bulunduğu genel kurulda şirketin esas sözleşmesinde yer alan “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 11. madde değiştirildi. Buna göre, şirketin işleri ve idaresi en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülecek. Maddenin eski halinde hissedarlar arasından seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulunun oluşturulması esas olarak kabul edilmişti. Ayrıca metnin yeni halinde yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu olmayacak. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilecek.

Müdürlere yetki yok

Şirketin temsili başlıklı 12. maddede ise şirketin yönetimine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Reza Zarrab geldi. Zarrab, şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı münferit imzası ile en geniş şekilde temsil edecek. Maddenin eski halinde yönetim kurulunun idare yetkisini bir başka yönetim kurulu üyesine ya da müdürlere bırakabileceğine ilişkin bir düzenleme vardı. 19 Aralık’ta yapılan ve 5 Ocak 2015 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yer alan değişiklikle bu yetki de kaldırıldı.

2011 Ekim'de altın işine girdi

Royal Denizcilik 25 Ocak 2008 tarihinde kuruldu. Kurucuları; Reza Zarrab, Ahad Khabaztamımı, Apdullah Happani, Humayun Zatpavar ve Turgut Happani’den oluşmuştu. Şirket kuruluşunda amacı, her türlü gemi kiralama işi olarak belirlenirken, 27 Ekim 2011 tarihinde yer alan sözleşme değişikliği ile “her türlü değerli maden ile değerli taşların altın, pırlanta, gümüş gibi her türlü ham, mamul ile yarı mamul işlenmeden alım ve satımını yapmak veya el ve makinelerle şekillendirerek gerek sanayi ve ticari firmalara ihtiyaçlarına göre ziynet ve hediyelik eşyası olarak imal etmek ve perakende ticaretini yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek” ifadeleri yer aldı. Yine sözleşme değişikliğinde, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlem yapmak, işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden yapımında kullanmak üzere kıymetli madeni ithal edip, işledikten sonra ihraç etmek” sözleşmeye eklenmişti. REZZA Zarrab’ın sahibi olduğu ARE Havacılık Şirketi, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 58 milyon dolar değerinde Gulfstream G550 model uçak satın aldı.