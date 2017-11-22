Reza Zarrab'la görüşen Türk avukat: İtirafçı olması kesinleşti, duruşmaya çıkmayacak

Reza Zarrab'ın ABD'deki davasını yakından takip eden ve bir görüşme gerçekleştiren Cahit Akbulut, Zarrab'ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimalinin kesinleştiğini ve 27 Kasım'daki duruşmada Zarrab'ın olmayacağını kaydetti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programının konuğu, ABD'de yaşayan avukat Cahit Akbulut oldu.

Sputnik'te yer alan haber aynen şöyle:

ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf ve Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın "ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek" suçlamasıyla tutuklanmalarından bu yana geçen süreç, çok sayıda gelişmeye sebep oldu.

Yaşananlar içinde belirsizliğini koruyan ve en çok merak edilen konu, Rıza Sarraf'ın savcılıkla iş birliği yapıp yapmadığıydı. Son günlerdeki gelişmeler, Sarraf'ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimali güçlendirmiş olsa da, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ABD'de yaşayan avukat Cahit Akbulut, Rıza Sarraf'la ilgili merak edilen 'savcılıkla iş birliği yaptı' sorusuna, şimdiye kadarki yanıtlardan 'en net'ini verdi. Rıza Sarraf'la 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştiren ancak görüşmenin detaylarına 'etik' olmadığı için girmeyeceğini belirten Akbulut, Rıza Sarraf'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamaların yanı sıra, tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın da savcılıkla iş birliği yapma ihtimalinin belirdiğini ifade etti.

"Duruşmaya çıkmayacak"

Kamuoyunun merakla beklediği Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla'nın 27 Kasım'daki duruşmasına Rıza Sarraf'ın katılmayacağını ifade eden Akbulut, "Bütün gelişmeleri değerlendirdiğimizde, 27 Kasım'daki duruşmaya, sadece Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla katılacak. Önceki duruşmalarda, diğer sanıkların da isimleri sanık listesinde oluyordu. Şimdi yalnızca Hakan Atilla'nın ismi var." dedi. Akbulut, sanık listesinde yalnızca Hakan Atilla'nın isminin olmasının, Rıza Sarraf'ın savcılıkla iş birliği yaptığının kanıtı olduğunu şöyle anlattı: "Duruşma listesinde sadece Hakan Atilla'nın ismi olduğu için, Rıza Sarraf'ın savcılıkla iş birliği yaptığı kesinleşti."

27 Kasım'daki duruşmada, Rıza Sarraf'ın sanık değil tanık olma ihtimalinin doğduğunu da ifade eden avukat Akbulut, Halkbank yöneticisinin da savcılıkla iş birliğine gidebileceğini ileri sürdü. Akbulut, şunları söyledi:

"Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın çıkacağı duruşmada, Rıza Sarraf'ın şahit olma ihtimali var. Rıza Sarraf savcılıkla anlaştıysa, ki anlaştı, şahitlik yaptığı anda, Hakan Atilla'nın savunmaları çökecek. Rıza Sarraf'ın şahitlik yapması, Hakan Atilla'yı da savcılıkla anlaşma yoluna girmeye iter. Bugüne kadar Rıza Sarraf'ın durumunun bilinmemesi, Hakan Atilla'nın savunma stratejisini belirleyememesine sebep oluyordu. Hakan Atilla'nın savcılıkla anlaşması da sürpriz olmaz."