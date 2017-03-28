Reza Zarrab'ın yeni avukatlarına 'çıkar çatışması' itirazı

ABD'de tutuklu bulunan ve hapis istemiyle yargılanan, Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) savunma ekibine aldığı iki yeni avukata, savcılıktan itiraz geldi.

Zarrab savunma ekibine son olarak eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski Başsavcı Michael Mukasey'i eklemişti.

Manhattan Savcısı Joon Kim, eyalet yargıcına gönderdiği dilekçede, Zarrab'ın çıkarları için kullandığı iddia edilen en az 8 bankanın, Giuliani ve Mukasey'in bağlı bulunduğu hukuk bürolarının geçmiş ya da şu anki müvekkilleri olduğunu belirtti.

Zarrab'ın yeni avukatlarıyla ilişkilerinin yeni bir celsede görülmesi gerektiği bildiren savcı, Zarrab'ın yeni avukatlarının çıkar çatışmasına neden olabileceğini savunarak, avukatların davadan azlini istedi.

Avukatların çalıştığı hukuk büroları olan Greenberg Traurig ve Debevoise & Plimpton'dan ise henüz itirazla ilgili bir açıklama gelmedi.

Zarrab'ın yeni avukatlarının ABD Başkanı Donald Trump'a da yakın isimler olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Amerika'nın Sesi, Zarrab'ın yeni avukatlarından olan Michael Mukasey'in, Başsavcı Bharara'nın yerine atanması beklenen Marc Mukasey'in babası olduğunu bildirdi.

İddianamede Reza Zarrab, Muhammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh adlı dört zanlı ile işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınan Zarrab, 21 Mart'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Zarrab'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 21 Ağustos'ta görülecek.