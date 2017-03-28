T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Reza Zarrab'ın yeni avukatlarına 'çıkar çatışması' itirazı

ABD'de tutuklu bulunan ve yargılama süreci devam eden, Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) savunma ekibine aldığı iki yeni avukata, savcılıktan itiraz geldi. Manhattan savcısı, Zarrab'ın yeni avukatlarının çıkar çatışmasına ned

28 Mart 2017 06:58

ABD'de tutuklu bulunan ve hapis istemiyle yargılanan, Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) savunma ekibine aldığı iki yeni avukata, savcılıktan itiraz geldi.

Zarrab savunma ekibine son olarak eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski Başsavcı Michael Mukasey'i eklemişti.

Manhattan Savcısı Joon Kim, eyalet yargıcına gönderdiği dilekçede, Zarrab'ın çıkarları için kullandığı iddia edilen en az 8 bankanın, Giuliani ve Mukasey'in bağlı bulunduğu hukuk bürolarının geçmiş ya da şu anki müvekkilleri olduğunu belirtti.

Zarrab'ın yeni avukatlarıyla ilişkilerinin yeni bir celsede görülmesi gerektiği bildiren savcı, Zarrab'ın yeni avukatlarının çıkar çatışmasına neden olabileceğini savunarak, avukatların davadan azlini istedi.

Avukatların çalıştığı hukuk büroları olan Greenberg Traurig ve Debevoise & Plimpton'dan ise henüz itirazla ilgili bir açıklama gelmedi.

Zarrab'ın yeni avukatlarının ABD Başkanı Donald Trump'a da yakın isimler olduğu belirtiliyor.

Preet Bharara'yı görevden almıştı.

Öte yandan Amerika'nın Sesi, Zarrab'ın yeni avukatlarından olan Michael Mukasey'in, Başsavcı Bharara'nın yerine atanması beklenen Marc Mukasey'in babası olduğunu bildirdi.

İddianamede Reza Zarrab, Muhammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh adlı dört zanlı ile işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınan Zarrab, 21 Mart'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Zarrab'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 21 Ağustos'ta görülecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDTürkiyeReza ZarrabSarraf)ManhattanZarrabNew York Belediye Başkanı Rudolph GiulianiBaşsavcı Michael MukaseySavcısı Joon KimGiulianiMukaseyGreenberg TraurigDebevoisePlimptonABD Başkanı Donald TrumpPreet Bharara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24