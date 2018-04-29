Reza Zarrab'ın savcılıkla yaptığı anlaşma üzerindeki gizlilik kaldırıldı

ABD'nin New York kentinde İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili davada iddia makamı adına tanıklık yapan Reza Zarrab'ın savcılıkla yaptığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Zarrab, kendisine yöneltilen yedi suçlamayı da kabul etti ve suçlu olduğunu söyledi.

Zarrab'ın kabul ettiklerinin altısı iddianamede yer alan suçlamalar. Bunlar ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurma olarak sıralanıyor.

Yedinci suçlama ise Savcılık tarafından daha sonra yöneltildi ve hapishanede kendisine bazı imtiyazlar sağlaması karşılığında infaz koruma memuruna rüşvet vermesini kapsıyor.

Anlaşma metninde, tüm bu suçlamalar için yasalarda öngörülen azami hapis cezasının toplamda 130 yıl olduğu belirtildi. Zarrab'ın çarptırılacağı cezanın ise mahkeme tarafından belirleneceği ifade edildi.

Anlaşmada, Savcılık'ın Zarrab'ın soruşturma ya da yargı sürecine "kayda değer ölçüde" yardımda bulunduğuna kanaat getirmesi halinde, mahkemeye, verilecek cezanın hafifletilmesi talebini içeren bir dilekçe sunacağı da vurgulandı.

Anlaşmanın üzerinde 20 Ekim 2017 tarihi yer alıyor. En altta ise Zarrab ile avukatlarının anlaşmayı imzalama tarihinin 26 Ekim 2017 olduğu görülüyor.

Anlaşma kapsamında Zarrab'ın uyması beklenen koşullar şöyle sıralandı:

Savcılık ayrıca, Zarrab'ın anlaşmaya uyması halinde vergi usulsüzlükleri haricinde dava kapsamındaki konularla ilgili herhangi bir yeni ceza işlemi yapmayacağını kabul etti.

Anlaşmada Zarrab'ın tanık koruma programına alınarak, kendisine yeni bir kimlik verilmesi ihtimali de gündeme getirildi ve bu konuda şu ifadelere yer verildi:

"Davalının, Savcılık ile yapacağı dürüst işbirliği, bazı kişilerin davalıya, ailesine ve sevdiklerine yönelik şiddet, güç ve tehditte bulunma ihtimalini doğurmaktadır.

"Davalının yaptığı işbirliğinin, kayda değer ölçüde fiziki zarara uğrama riskini doğurması halinde, Savcılık, davalının yazılı talebiyle davalının, ailesinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla makul ve gerekli olarak nitelendirdiği adımları atacaktır.

"Bu adımlar arasında ABD federal yargı kolluk kuvvetinin (US Marshals Service) uyguladığı ve kabul edilmesi halinde, davalının, ailesinin ve sevdiklerinin yeni kimlikler verilerek, başka bir yere yerleştirilmesini içeren Tanık Koruma Programı'na başvurulması da yer alma ihtimali de bulunmaktadır."

Anlaşmada, Zarrab'ın bu davaya konu olanlar dışında başka suçlar işlemesi, hatalı, eksik ya da yanıltıcı ifade vermesi ya da anlaşma şartlarını ihlal etmesi halinde, kendisine yöneltilen ve kabul ettiği suçlamalardan anlaşma yapılmamışçasına yargılanacağı ifade edildi.