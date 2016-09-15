Reza Zarrab'ın redd-i hâkim talebine Savcı Bharara'dan yanıt: Zamanlama manidar

İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın davasına bakan New York Güney Bölgesi yargıcı Richard Berman'ın 2014 yılında İstanbul'da katıldığı ve 15 temmuzdan sonra hakkında 'FETÖ' bağlantısı suçlaması bulunan bir avukatlık bürosunun düzenlediği konferansta yaptığı konuşma nedeniyle savunma tarafından davadan çekilmesi talebine savcılık makamından yanıt geldi.

Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölge savcısı Preet Bharara, davanın başlamasından dört aydan fazla bir süre geçtikten gelen bu talebi samimi bulmadığını, yargıç Berman'ın, İstanbul'da katıldığı etkinlikle ilgili davanın başında kendiliğinden açıklama yaptığını ve savunmanın da bunu kabul ettiğini hatırlattı. Şimdi gelen böyle bir talebin geç olduğunu savundu.

Savcılık makamı savunmanın talebine karşılık verdiği karşı dilekçede yargıç Berman'ın konuşmasının içeriğine de değindi.

Savunma tarafının, redd-i hâkim talebine zemin oluşturmak için yargıcın İstanbul'daki konferanstaki sözlerini çarpıttığını, spekülasyon yaptığını ve konferansla ilgili basında çıkan haberleri de buna delil olarak gösterdiğini ekledi.

Dilekçede, yargıç Berman'ın yaptığı konuşmasında geçen, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlık ilkesi gibi adil ve verimli bir adalet sisteminin en önemli ilkeleriyle ilgili sözlerinin herkes tarafından kabul edilebilir görüşler olduğu vurgulandı, yargıç Berman'ın konuşmasının hiçbir yerinde veya konferans genelinde Reza Zarrab'ın baş sanık olarak yargılandığı diğer davadan hiçbir yerde bahsedilmediğine dikkat çekildi.

Yine savunmanın iddia ettiğini aksine bu davanın "olağanüstü" bir durum teşkil etmediği ve Yargıç Berman'ın görülen mahkemenin tarafsızlığına olan bağlılığını sorgulayacak bir kanının var olmadığı belirtilerek redd-i hakim talebinin reddedilmesi gerektiği belirtildi.

Savunmanın bundan önce üç defa daha dilekçe vererek önce kefaletle serbest bırakılmayı istediği ama bunun reddedildiği, sonra davanın düşmesi ve kanıtların yok sayılmasını talep ettiği hatırlatıldı. Taraflılıkla suçlanan yargıç Berman'ın, kefalet talebini reddederken bile Zarrab'ın "suçu kanıtlanana dek masum olduğu" savını yinelediğine dikkat çekildi.

Reza Zarrab'ın avukatlarının savcılık makamının bu dilekçesine karşı dilekçe vermek için bir hafta süresi var. 6 Eylül'de görülmesi gereken dava celsesi, redd-i hâkim talebi nedeniyle ertelenmişti.