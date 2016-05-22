Reza Zarrab'ın köşkündeki yıkım Kadir Topbaş'ın talimatıyla mı durduruldu?

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit ismi Reza Zarrab'ın Kandilli'deki kaçak yapılarını yıkmak için köşküne giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin duvarı yıkmasının ardından Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kepçeyi köşkten çıkarıp çalışmaları durdurdu. Köşkteki kaçak yapılaşmayla ilgili olarak hem Zarrab hem de Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileri hakkında geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, yıkım işlemlerinin durdurulmasının Kadir Topbaş'ın talimatıyla gerçekleştiğini söyledi.

Sözcü'den İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek Amerika'yı dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklu bulunan işadamı Reza Zarrab'ın Türkiye'deki dokunulmazlığının devam ettiğini vurgulayan CHP'li Hüseyin Sağ şöyle konuştu:

“Boğaziçi İmar Kanunu'nun 13. maddesinde yapının, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümlerinin hemen yıkılması gerektiği belirtiliyor. Kanunla verilmiş görevi Kadir Topbaş ve ona bağlı bulunan Boğaziçi İmar Müdürlüğü yerine getirmiyor. Bu göstermelik yıkımla suç işliyorlar. Yapılması gereken belli, onaylı projeye aykırı kısımları yıkıp, kesilen ağaçların yerine yenilerini dikip, parasını Zarrab'dan almalılar. Niyetleri imar plan değişikliği yapıp kaçak yapıları yasal hale getirmekse açıklasınlar.”