Reza Zarrab'ın avukatı kefalet başvurusunun iki hafta içinde yapılacağını söyledi

ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab’ın kefalet başvurusunun geciktiği bildirildi. Avukat Benjamin Brafman, söz konusu başvurunun ‘önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta’ olabileceğini söyledi. “İran'a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama” suçlamaları ile, ABD'nin Miami kenti havalimanından ülkeye giriş yapmak isterken gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın 75 yıl hapis isteniyor. Reza Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, 10 gün içinde kefalet için mahkemeden oturum isteyeceklerini açıklamıştı.

Halen New York'un Manhattan semtinde Metropolitan Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, 27 Nisan'da yapılan ilk duruşmada, Zarrab'ın kefaletle serbest bırakılması için 10 gün içerisinde mahkemeye başvuru yapacaklarını söylemişti. Doğan Haber Ajansı’nda Nafiz Albayrak’ın haberine göre, bugüne kadar herhangi bir kefalet başvurusunun yapılmadığı öğrenilirken, Avukat Benjamin Brafman, söz konusu başvurunun ‘önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta’ olabileceğini söyledi.

Reza Zarrab, ilk duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları avukatı Brafman aracılığıyla kabul etmemiş ve suçsuz olduğunu bildirmişti. Zarrab, 16 Haziran'da yine yargıç karşısına çıkacak.