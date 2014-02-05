Reza Zarrab'ın eski sevgilisi şarkıcı Günel'e 6 ay hapis

Eski sevgilisi Reza Zarab'ı "kafana sıkarım" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Azeri şarkıcı Günel Zeynelova, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç, Günel Zeynelova’nın tehdit suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Zeynelova, daha önce Sarraf ile aralarında geçen telefon konuşmalarını rızası dışında ifşa ettiği gerekçesiyle “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu cezasının açıklanması da yine geri bırakılmıştı.