T24 LogoT24 Logo
Magazin

Reza Zarrab'ın eski sevgilisi şarkıcı Günel'e 6 ay hapis

Yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Reza Zarrab'ın eski sevgilisi şarkıcı Günel Zeynalova 'tehdit' gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

05 Şubat 2014 12:03

Eski sevgilisi Reza Zarab'ı "kafana sıkarım" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Azeri şarkıcı Günel Zeynelova, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç, Günel Zeynelova’nın tehdit suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Zeynelova, daha önce Sarraf ile aralarında geçen telefon konuşmalarını rızası dışında ifşa ettiği gerekçesiyle “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu cezasının açıklanması da yine geri bırakılmıştı.

ETİKETLER

şarkıcı günelazeri kızıreza zarrabyolsuzlukoperasyontutuklueski sevgilisikafana sıkarımtehdit6 ay hapis cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24