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Reza Zarrab'ın değişimi görenleri şaşırttı

Bebek'te yürüyüş yapan Reza Zarrab'a, korumalar ve üç şoför eşlik etti

08 Mart 2015 13:42

17 Aralık 2013’teki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan ve bir süre sonra serbest kalan İranlı işadamı Reza Zarrab, uzun bir aradan sonra önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Genellikle takım elbise giyen işadamının eşofmanlı hali dikkat çekti. Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz’ın haberine göre, Arnavutköy’den başladığı yürüyüşünü Emirgan’da tamamlayan Sarraf’ın kilo verdiği gözden kaçmadı. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği işadamı, soruları yanıtsız bıraktı.

Sahil boyunca tempolu bir şekilde yürüyen Sarraf’a, korumalar ve üç şoför eşlik etti. Sporunu bitirdikten sonra evine gitmek için yol alan işadamı, Emirgan’da otomobiline binerken, kendisini takip eden üç ayrı otomobil, trafiğin kapanmasına neden oldu.

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