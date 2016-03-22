Reza Zarrab'ın avukatı: Suçlamalar ticari hepsinin savunması yapılabilir

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki iş adamı Reza Zarrab, Miami’de "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama" suçlamalarından New York savcısı Preet Bhara tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Reza Zarrab'ın Türkiye'deki avukatı Şeyda Yıldırım, Zarrab'ın tutuklanmasına ilişkin müvekkilinin cumartesi günü tatil amaçlı eşi ve kızı ile Miami'ye gttiğini söyleyerek yer alan suçlamaların ticari olduğunu ve hepsinin savunmasının yapılabileceğini ifade etti.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, avukat Şeyda Yldırım "Orada bir avukat grubumuz var. Rıza beyin yanındalar. Ben de birkaç gün içinde gideceğim. Ben, onlara bilgi sağlayıcı olarak gideceğim. Ben burada anı anına trafiği takip ettim. Böyle bir karar beklemiyorduk. Kendisi de (Rıza Saraf) böyle bir şey beklemiyordu. Eşi ve kızı halen orada Miami’deler; süreci takip ediyorlar” dedi.

Av. Yıldırım, iddianemede yer alan suçlamalara ilişkin ise “Onların hepsi ticari konular. Hepsi izah edilebilir konular. ABD’nin koyduğu ambargo ile ilgili. Kendi koydukları ve kendi kaldırdıkları ambargoyu sorguluyor” şeklinde konuştu.

Soruşturma daha önce yapılmış



Av. Yıldırım, iddianemenin kısa sürede hazırlanmış olmasına ilişkin ise “Orada soruşturma varmış zaten. Bizim haberimiz yoktu. Rıza Bey’in de haberi yoktu” şeklinde konuştu.