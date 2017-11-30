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Yaşam

Reza Zarrab'ın atları, Türkiye'de milyonlarca lira kazandı

Zarrab, 'sanık' olduğu dava, 'tanık' olmuştu

30 Kasım 2017 12:34

ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın iki atı, halihazırda hipodromlarda koşmakta. Zarrab'ın "DAYIM BENİM" isimli İngiliz safkanı son beş ayda 487 bin lira kazandı. 4 yaşındaki safkanın koşmaya başladığı Eylül 2015 tarihinden bu yana iki yıllık toplam kazancı ise 1 milyon 421 bin 37 kuruş.

Sponsor gelirleriyle birlikte 1,5 milyon lira civarında geliri olan "DAYIM BENİM" en son 5 Kasım’da İstanbu Veliefendi Hipodromu’nda koşarak burun farkıyla ikinci oldu ve 46 bin lira kazandı.

Sarraf’ın halen koşan bir diğer atı ise FORGET ME NOT isimli safkan İngiliz atı da bugüne kadar 354 bin liralık kazanç elde etmiş vaziyette. 

 

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