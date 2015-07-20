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Reza Zarrab'dan yalı savunması: Ama boyu aynı!

Reza Zarrab, hakkındaki çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı

20 Temmuz 2015 12:40

Reza Zarrab, Boğaz’da tanınmaz hale getirdiği ve kaçak kat çıktığı tarihi Mehmet Arif Bey Yalısı’yla ilgili, “Yüksekliği değişmedi” diye savunma yaptı.

 

Kanuna göre yasak

 

Hürriyet'in haberine göre, ikinci derece tarihi eser olduğu için çivi bile çakmanın yasak olduğu Boğaz’daki tarihi yalıyı 3 kattan 4 kata çıkaran, dışarıdan asansör yapan Reza Zarrab, “Binanın orijinal yüksekliği aynı kaldı” diyerek kendini savundu. Ancak Boğaziçi İmar Kanunu’na göre bu tür binaların dış görünümü hiçbir şekilde değiştirilemiyor.

İş adamı Reza Zarrab, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi’nin şirketleriyle yönelik ‘karapara, vergi, dış ticaret’ yönünden incelemeye alınmasıyla ilgili rapora da tepki gösterdi. Raporların gerçek olmadığını savunan Zarrab, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Raporu düzenleyen kişi tamamen kasıtlı olarak uzun zamandır ben ve şirketlerim aleyhinde sözde incelemeler yapıp hizmet ettiği yasadışı odaklara bağlılığını sergilemeye çabalamaktadır. Nitekim bu kişiyle ilgili yasal müracaatlarımızı yapmış bulunmaktayız. Soruşturmalar sırasında hazırladığı raporların gerçek dışı olduğu resmi verilerle ispat edilecektir. Bizim tüm ticari faaliyetlerimiz devlet kurumlarının denetimine açıktır ve bu konuda en ufak bir endişemiz bile bulunmamaktadır."

Zarrab, Boğaziçi’nde şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve kendisine ait iki yalıya kaçak kat çıkıp dış görünüşünü değiştirdiği iddialarına ise şu yanıtı verdi:

"Eski hali ile yeni halinin resimlerine bakıldığında çıplak gözle bile görülmektedir ki binanın orijinal yüksekliği kesinlikle değiştirilmedi ve aslına sadık kalınarak sadece restore edildi."

ESKİ HALİ - Tarihi yalının sağ tarafındaki blok üç katlıydı. Arada da diğer binaya bir geçiş ya da asansör yoktu. Soldaki blokun birinci katında iki pencere vardı.YENİ HALİ - Yalının sağ taraftaki bölümünde dört kat var. Araya açıkça görünen bir asansör yerleştirilmiş. Soldaki blokta da iki pencere yerine tek büyük pencere konulmuş.

 

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