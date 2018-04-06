Reza Zarrab'dan rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan tutuklandı

ABD’de "ABD Hakan Atilla'ya karşı" davasında tanıkken sanık konumuna geçen iş insanı Reza Zarrab'ın rüşvet verdiği iddia edilen gardiyan Victor Casado tutuklandı.

Sputnik'in Amerika'nın Sesi'ni kaynak gösterdiği haberine göre, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Zarrab'tan kaldığı cezaevinde rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan Victor Casado tutuklandı. Gardiyan Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, savcılık 5 ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istedi. Casado, Manhattan'da hakim karşısına çıkartılarak suçları yüzüne okundu.

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Zarrab'ın adı 'Mahkum 1' olarak yer aldı. Zarrab'ın adına nakit para olarak Casado'ya verdiği iddia edilen kadın avukat da 'Avukat 1' olarak yer aldı.

Zarrab'ın savunma avukatı Benjamin Brafman, medyaya yaptığı açıklamada, iddianamede adı geçen kadın avukatın Sarraf'ın Türk avukatı olduğunu doğruladı. Zarrab'ın gardiyana rüşvet verme olayına ABD'deki avukatlarından hiçbirinin karışmadığını belirtti.

Zarrab, "İçki ve telefon kullanımı için rüşvet verdim" demişti

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Zarrab, hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini itiraf etmiş ve hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Geçen yıl kasım ayında yapılan duruşmalarda, Atilla'nın avukatı Victor Rocco, Rıza Zarrab'ın içki, uyuşturucu ve kadın için cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini de öne sürmüş, Sarraf avukat Rocco'nun bu iddiaları kabul edip, 'hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru' diye ifade vermişti.

Zarrab'ın avukatı Türkiye'ye döndü

Zarrab'ın adına rüşveti gardiyana veren kişinin Türk avukatı Şeyda Yıldırım olduğu iddia edilmişti. Zarrab'ın 19 Mart 2016 tarihinde tutuklanması sonrasında Avukat Yıldırım tüm ara duruşmalara katılmış ancak davanın asıldan görüldüğü duruşmalarda yer almamıştı.

Yıldırım'ın Zarrab'ın gardiyana rüşvet verdiği iddialarının ortaya çıkması sonrasında aniden New York'tan Türkiye'ye geri döndüğü ve tutuklanacağı korkusuyla tekrar ABD'ye gelmediği öne sürülmüştü.

Zarrab'tan rüşvet aldığı iddia edilen Casado'nun 35 yaşında ve New York'un Bronx semtinden olduğu, 2012 yılından beri MCC — Metropolitan Correctional Cezaevi'nde gardiyan olarak çalıştığı belirtildi.

Casado'nun 45 — 50 bin dolar rüşvet aldığı bunun karşılığında da iddianamede adı geçen Mahkum 1 adına, alkol, cep telefonu, C vitamini ve ilaç sağladığı iddia edildi. Casado'nun bu malzemeleri cezaevine plastik su şişelerinde soktuğu belirtildi.

New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey S. Berman, iddialara göre gardiyan Victor Casado'nun, Metropolitan Correctional Center cezaevinde federal mahkumlara yasak olan maddeleri rüşvet almak suretiyle sağladığını belirterek, kendisine verilen güveni kötüye kullandığını söyledi.

FBI Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr. Casado'nun işlediği iddia edilen suçun ciddiye alınması geren ağır bir federal suç olduğunu söyledi.