Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, "ABD, Hakan Atilla'ya karşı" davasında jüri üyelerinin konuyu bütünlük içerisinde çözmekte zorlandığını söyledi. Jürinin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra davada 'tanık' olmayı kabul ederek ifade veren Reza Zarrab hakkında "net" olduklarını ifade eden Takan, konuyla ilişkin olarak, "Reza Zarrab yırtar, Mehmet Hakan Atilla günah keçisi olur" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York'ta yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında Çarşamba günü istişarelere başlayan jüri üyeleri, Cuma günü hâkim Richard Berman'a ilettikleri notta, henüz ortak bir karara varamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine hâkim Berman, Noel ve yılbaşı tatillerini göz önünde bulundurarak jüri üyelerinin 3 Ocak'ta mahkemeye gelerek istişarelere devam etmesine karar verdi.

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Ahmet Takan'ın, "Zarrab yırtar, Atilla günah keçisi olur..." başlığıyla (24 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Jüri 3 kez toplandı. Karar veremedi. "Zarrab"dan "Atilla"ya dönen ABD'nin İran yaptırımlarını delme davasına 3 Ocak 2018'de devam edilecek. Jüri, 4. kez bir araya geldiğinde bir karar verebilecek mi?.. Ankara, tahminde bulunmakta zorluk çekiyor. Buralarda algılandığı gibi jüri gerçekten ince eleyip sık mı dokuyor?..Yoksa, kafaları mı çok karışık?...

Duruşmaları, ABD'ye giderek çok yakından izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ile konuştum. Jürinin sıradan vatandaşlardan oluştuğuna dikkat çeken Aksünger, "Olayı algılarken de bayağı kafaları karıştı. Birincisi, Türkiye'deki bu ilişkiler bütünlüğü içerisindeki konuyu çözmekte zorlanıyorlar. Zarrab konusunda net olduklarını biliyorum ama Mehmet Hakan Atilla konusunda ciddi bir sıkıntı var. İlk günden beri ben Mehmet Hakan Atilla'yı günah keçisi olarak tanımlıyorum. 2014'den beri gördüğüm o. Burada temel de sorun Mehmet Hakan Atilla'ya verilecek ceza konusu. Yani ne olacağı konusu" dedi.

Davanın tek tutuklu sanığı olan eski Halk Bank Genel Müdür Yarımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın çok yüksek bir ceza olmayacağını tahmin ettiğini belirten Erdal Aksünger, şunları söyledi:

"Çünkü şöyle bir ilişki bütünlüğünü göremiyorlar orda; Mehmet Hakan Atilla'nın direk olarak rüşvet aldığına dair ortada güçlü bir delil bütünlüğü yok. Şöyle bir durum var, Atilla, 'bu işlerden haberdar mı değil miydi'yi tartışıyorlar. Haberdar olduğu şöyle olacak; Atilla, yapılan işlemlerle ilgili bu işin böyle olmayacağını irade beyanı ile söylüyor ama eninde sonunda yapıyorlar bu işi. 5 bin grostonluk bir gemiye 80 bin ton Dubai'den yüklenen bir buğday olmadığını o da biliyor. Öyle bir buğdayın öyle bir geminin olmadığını da biliyor. Süleyman Aslan'ın zorlaması ile bu işin gerçekleştirildiğini aslında kendisi ve Halk Bankası'nın tuttuğu avukatlarda söylediler. İşte bundan kaynaklı olarak orada hangi cezanın verilmesine dair kendi aralarında büyük bir çelişki var şu anda."