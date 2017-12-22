Mehmet Hakan Atilla davasında karar yeni yıla kaldı

ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki davada jüri üç gün süren istişarelerde karara varamadı. Jüri 3 Ocak'ta tekrar toplanacak.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York'ta yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında Çarşamba günü istişarelere başlayan jüri üyeleri, Cuma günü hâkim Richard Berman'a ilettikleri notta, henüz ortak bir karara varamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine hâkim Berman, Noel ve yılbaşı tatillerini göz önünde bulundurarak jüri üyelerinin 3 Ocak'ta mahkemeye gelerek istişarelere devam etmesine karar verdi.

Jüri, 6 ayrı suçlamayı değerlendiriyor

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında 6 ayrı suçlama bulunuyor. Atilla ile ilgili son sözü söyleyecek olanlar ise 12 kişilik jüri heyeti...

Jüri üyelerinin soruları şaşırttı

Jüri üyelerinin kesin kararlarını vermeden önce ABD'nin İran'a yönelik ambargo kararını içeren "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası"nın (IEEPA) üçüncü unsurunu sordu. Jürinin talebi bugün yerine getirildi ve üçüncü unsurla ilgili detaylar jüriye iletildi. Jürinin detayları dikkatlice incelediği ve notlar aldığı bildiriliyor. Yargıç Berman, jüri üyelerinin kara para aklamaya ilişkin düzenlemeler hakkında art arda notlar gönderdiğini aktardı. Jüri üyeleri ayrıca “yardım ve yataklık” kavramı hakkında da bilgi istedi. Hakim, savunma avukatları ve savcılar, bu jüri notunun fazla detaylı olduğu konusunda hemfikir oldular. Savcı, “İki (hukuki) teori arasındaki farkın açıklanmasını isteyen bir jüri heyetini hiç görmemiştim” şeklinde konuştu.

İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı olan Reza Zarrab'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ettiği ve savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği dava 27 Kasım'da başlamıştı.

Yaklaşık 3.5 haftadır süren davada, savcı ve savunma avukatlarının kapanış konuşmalarının ardından Çarşamba günü jüri istişarelerine geçilmişti. Jüri istişareleri öncesi savcılık makamı, Atilla'nın suçlu bulunmasını istemişti. Avukatları ise Atilla'nın "suçsuz bir piyon" olduğunu savunarak beraatini talep etmişti.

Zarrab'ın savcılıkla anlaşarak tanık konumuna geçmesinin ardından Zarrab Davası olan adı Atilla Davası'na dönüşen davanın iddianamesinde adı geçen dokuz şüpheli var. Ancak bu isimlerden sadece Zarrab ve Atilla hakkında dava açıldı. Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan hakkında ise aynı dava kapsamında yakalama kararı bulunuyor. Ancak haklarında henüz açılmış bir dava yok.