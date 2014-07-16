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Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in tatiline Emel Müftütoğlu da eşlik etti

17 Aralık operasyonuyla gündeme gelen Reza Zarrab ve şarkıcı eşi Ebru Gündeş'in Yunan adalarındaki tatiline Emel Müftüoğlu ve kızı da katıldı

16 Temmuz 2014 19:57

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 17 Aralık operasyonunda tutuklanan ve yurtdışına çıkma yasağı mayıs ayında kaldırılan Reza Zarrab lüks yatlarıyla tatile çıktı. İkiliye Emel Müftüoğlu ve kızı da katılıyor.

Milliyet'in haberine göre, Reza Zarrab eşi Ebru Gündeş ile birlikte tatil yapıyor. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab iki hafta boyunca Yunan adalarını kapsayan mavi tura çıktı. Ebru Gündeş'e yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu ve kızı Çağrı Müftüoğlu eşlik ediyor.

Yunan Adaları turu biten Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, lüks yatlarıyla Bodrum Milta Marina'ya demir attı.

Reza Zarrab her türlü güvenlik tedbirini alıyor. Korumalar dürbünle çevreyi gözetledikten sonra Ebru Gündeş tekneden ayrıldı. Ardından Reza Zarrab'da yatın arkasındaki botla yattan ayrıldı.

 

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