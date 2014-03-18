Reza Zarrab ve Çağlayan hattında AVM tuvaletinde belge alışverişi

Türkiye'ye damgasını vuran 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili olarak bugün yeni bir telefon görüşmesi yayınlandı.

Haramzadeler isimli grubun Youtube'ta yayınladığı ses kaydında, eski bakan Zafer Çağlayan'ın tutuklanan, ardından da serbest bırakılan oğlu Kaan Çağlayan ile Rıza Sarraf'ın adamı olduğu belirtilen Mohammadsadegh Rastgarshishehg arasında geçtiği iddia ediliyor ve ikilinin daha sonra Ankara'daki bir alışveriş merkezinin tuvaletinde görüştüğü öne sürülüyor.

Özel hattan görüşme planı

Cumhuriyet ile Aydınlık'ın da aralarında bulunduğu bazı gazetelerde de yayınlanan kayıtta yer alan telefon görüşmelerinin ilkinde, Çağlayan, telefonda '24. hattan' görüşülmesini istiyor. İkinci kayıtta ise Zafer Çağlayan'ın Özel Kalemi Onur Kaya ile Rıza Sarraf'ın görüştüğü öne sürülüyor. Bu telefon görüşmesinde de özel hatlardan bahsediliyor. Kaya, Sarraf'a '11'e geçmesini' söylüyor. Bir sonraki görüşmede de dinlemeye yakalanmamak için özel hatta geçiş yapılması önerilmeye devam ediliyor.

'Bakan Çağlayan daha sonra Sarraf'ın aracına geçecek'

Yayınlanan dördüncü ses kaydında ise Zafer Çağlayan'ın Özel Kalem Müdürü Mustafa Behçet Kaynar ile Rıza Sarraf görüşüyor. Ses kaydında Kaynar, "Rıza bey siz araçla beraber olursunuz biz makamla beraber takip ederiz. Belli bir noktadan sonra sayın bakanımız sizin araca geçer oldu mu?" diye soruyor. Sarraf bu soruya, "O zaman ben şoför de almayacağım yanıma" diyor.

AVM tuvaletinde buluşma

Bu ses kaydının ardından Rıza Sarraf ile Mohammadsadegh Rastgarshishehg arasındaki telefon görüşmesine yer veriliyor. Ses kaydındaki iddiaya göre Sarraf, "Sana bir zahmetim var. O 25... Dostumuz ile konu... Ona bir tane sağlam selametli adam yolla bir tane kağıt verecek onu getirsin. Sen kendin git uçakla. Ankara'dan kağıt alınacak kardeşim" ifadelerini kullanıyor. Sarraf, adamına daha sonra bir de takım elbise almasını söylüyor.

Bir sonraki telefon görüşmesinde ise Sarraf'ın, adamına; bir alışveriş merkezinin tuvaletinde 'Ankara'dan gelecek belge için' buluşma talimatını verdiği öne sürülüyor. Ses kaydındaki iddiaya göre, "Tuvalette hazır olalım, iki dakikaya oradayım diyor" şeklinde konuşuyor. Sonraki görüşmede ise Sarraf'ın adamı, "Rıza bey şimdi elimdedir o belge" diye konuşuyor. Sarraf da "Dursun o yarın lazım olacak" yanıtını veriyor.

Çağlayan'ın savcılık ifadesi: AVM'de görüştüm

Haramzadeler'in yayınladığı ses kaydında daha sonra Çağlayan'ın oğlunun savcılık sorgusuna yer veriliyor. Söz konusu sorguda Çağlayan'ın, Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile AVM tuvaletinde görüştüğünü kabul ettiği görülüyor.