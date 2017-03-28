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Reza Zarrab, Trump’a yakın iki avukatı 'transfer' etti!

ABD'de yargılanan Zarrab hakkında 75 yıl hapis cezası isteniyor

28 Mart 2017 13:12

17-25 Aralık operasyonlarının kilit isimlerinden Reza Zarrab, ABD’de tutuklu yargılandığı dosta için ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen  eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'i avukat olarak savunma ekibine kattı.

 New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bahara'nın, istifa etmediği için görevden alınmasının ardından vekaleten bu göreve getirilen Joon Kim, davaya bakan Yargıç Richard Berman'a sunduğu dilekçede, Giuliani ve Mukasey'in, Reza Zarrab'ın avukatları olarak savunma takımına katıldıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Reza Zarrab'ın avukatlarından Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey'in duruşmalara katılmayacaklarını ancak konunun hukuksal ve yasal yönleri üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Geçen yıl mart ayında Miami'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Reza Zarrab halen New York Metropolitan Cezaevi'nde yatıyor. Reza Zarrab hakkında 75 yıl hapis cezası isteniyor.

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