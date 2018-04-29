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BBC Türkçe

Reza Zarrab savcılık adına tanıklık yapacak

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Reza Zarrab'ın New York'ta görülen davada savcılık adına tanıklık yapacağını yazdı. Tutuklu sanık Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Fettweis, "Zarrab, ABD hükümetinin en önemli tanığı olacak" diyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmekle suçladığı iş adamı Reza Zarrab'ın New York'ta görülen davada suçlamaları kabul ettiği ve savcılık adına tanıklık yapacağı belirtildi.

Bloomberg haber ajansı, davanın tutuklu sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Robert Fettweis "Zarrab, savcılık makamının en önemli tanığı olacak" dediğini aktardı.

Davayı takip eden New York Times muhabiri Benjamin Weiser ise Zarrab'ın suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Weiser paylaştığı Twitter mesajında, "Savcılık Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul ettiğini açıkladı. Zarrab, Mehmet Hakan Atilla aleyhinde tanıklık yapacak. Hakim ifadenin yarın alınacağına işaret etti. #Zarrab" dedi.

New York Times

Sanıklara iddianamede altı suçlama yöneltiliyor:

Doğan Haber Ajansı, davanın bugünkü duruşması öncesinde Yargıç Richard Berman'ın, "Mahkemeye kim gelecek?" sorusunu yanıtlayan savcının, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek" dediğini aktardı.

CNN Türk haber kanalı ise Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının davayı erteleme talebinin ise hakim tarafından reddedildiğini aktarıyor ve davanın bugün başlayacağını belirtiyor.

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