Reza Zarrab @sadeceyengec adlı Twitter hesabının sahibi miydi?

Şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve kızıyla gittiği tatilde ABD'de Miami Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra, 'kara para aklama', 'dolandırıcılık' ve 'İran'a uygulanan yaptırımları delme' suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Reza Zarrab’ın, Twitter’da 252 bin takipçili bir troll hesabı kullandığı iddia edildi. @sadeceyengec isimli hesaptan son paylaşım ise, Zarrab’ın tutuklanmasından 2 gün önce, yani 19 Mart’ta yapılmış. Hesaptan yapılan son paylaşımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank’ın, o dönem çok konuşulan “#sizdenkorkansizingibiolsun” tweetini takipçilerine aktarmış olması dikkat çekti. Varank hakkında, sosyal medya linçleriyle bilinen Aktroll’lerin organizatörü olduğu yönünde iddialar sık sık basına yansımıştı.

Gazeteci Fatih Yağmur’un Twitter’dan paylaştığı iddiayı güçlendiren en önemli kanıtlardan biri de, Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’le yakın olduğu bilinen Demet Akalın’ın, @sadeceyengec adlı hesabına attığı mentionlarda, ‘enişte’ sözünü kullanması oldu. Yağmur'un paylaştığı iddianın ardından Akalın, @sadeceyengec adlı hesaba attığı mentionu sildi.

Ayrıca, @sadeceyengec hesabında dönem dönem Reza Zarrab’ın resmi hesabım diyerek kullandığını duyurduğu hesaptan yapılan paylaşımları retweetlemesi de iddiayı güçlendiyor.