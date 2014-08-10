Reza Zarrab oy kullandı: Ben pusulada tek aday gördüm, başka aday var mıydı?

17 Aralık'ta "yolsuzluk ve rüşvet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan yaklaşık 40 gün sonra bırakılan iş adamı Reza Zarrab oyunu İstanbul'da kullandı.

Sinan Bilgili'nin DHA'da yer alan haberine göre, 14.30 sıralarında Beykoz'daki Sedat Simavi İlkokulu'na yalnız başına gelen Zarrab 1253 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Zarrab'a korumaları da eşlik etti. Çıkışta habercilerin sorularıyla karşılaşan Zarrab, "Valla ben pusulada bir aday gördüm ama. Başka aday da var mıydı? İnşallah Türkiye kazanacak" diye konuştu.