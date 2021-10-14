Reza Zarrab’ın holding binasının girişine duvar örüldü

ABD'de tutuklu yargılanan İranlı iş insanı Reza Zarrab'ın eski holding binasının girişlerine, hırsızları engellemek için duvar örüldü.

Kayyım atanan holding binası yaklaşık 1 yıldır boş bırakılırken hırsızlar binadaki cam, pencere, demir gibi malzemeleri çalmaya başladı. Evsizlerin de içerisinde kaldığı bina ve çevresi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Beyoğlu Kaymakamlığının girişimleri sonrası holdingin girişindeki kapı ve pencerelerine Beyoğlu Belediyesi tarafından duvar örüldü.



