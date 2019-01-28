Reza Zarrab'ın aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden ''itirafçı'' olduktan sonra çıkan Reza Zarrab'ın Türkiye'deki borçları nedeniyle, şarkıcı eşi Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.

İstanbul Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi, Zarrab'ın 47 daire ve dükkânının aidat borcu nedeniyle 25 bin liralık icra takibi başlattı. Zarrab'a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.

İhbarnamede 25 bin lira borç nedeniyle Zarrab'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş ise İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz etti. Gündeş, Zarrab'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararının kaldırılmasını istedi.

Reza Zarrab, 2016 yılının mart ayında ABD'ye giriş yaparken ''İran yaptırımlarını delme'' suçlamasıyla tutuklanmıştı.