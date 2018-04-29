Reza Zarrab ilk kez çapraz sorgudaydı: 'Hakan Atilla'ya hiçbir zaman rüşvet vermedim'

ABD'de görülen ambargo davasının tanığı Reza Zarrab, ifadesinin 5'inci gününde ilk kez çapraz sorguya alındı ve Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın savunma takımı tarafından sorgulandı.

Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming tarafından yapılan sorgulama sırasında salonda bulunan medya mensupları, Reza Zarrab'ın zor sorulara nazik ve rahat yanıtlar verdiğini aktardı.

Fleming'in soruları, "Zarrab'ın ABD yetkilileri ile işbirliği süreci", "Hakan Atilla ile Zarrab arasındaki ilişki" ve "Zarrab'ın dağıttığını açıkladığı rüşvetler" üzerinde şekilledi.

Duruşmanın bir noktasında savcılık makamı, Zarrab ile yapılan "suçlu anlaşmasını kamuya açıklamaktan" memnun olacaklarını da söyledi.

Cathy Fleming'in sorusu üzerine Reza Zarrab, Hakan Atilla ile aralarında "hiçbir zaman bir rüşvet ilişkisi olmadığını" söyledi.

Zarrab, Atilla ile birbirlerinden hoşlanmadıklarını, dahası Atilla'yı "tekere çomak soktuğu gerekçesiyle" Halkbank'ın o dönemki genel müdürü Süleyman Aslan'a şikayet ettiğini de ifade etti.

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, Reza Zarrab'ı, FBI ile işbirliği yapmaya başlamasına kadar geçen süreç konusunda sorguladı.

Cathy Fleming, bu cevap sonrası Zarrab'ın FBI ile işbirliği süreci üzerine gitmeye başladı.

Zarrab Fleming'e işbirliği anlaşmasından önce ilki Ağustos 2016'da olmak üzere 12 kez, işbirliği sonrasında ise hemen hemen her gün savcılık yetkilileri ile buluştuğunu söyledi.

Reza Zarrab savcılık makamı ile "hükümde hoşgörü" karşılığı anlaşma yaptığını açıkladı.

Zarrab daha önce 26 Ekim 2017 tarihinde Amerikan dederal devlet yetkilileri ile suçlu anlaşması yaptığını kabul etmişti.

Duruşmanın öğle arasından sonra devam eden bölümünde Reza Zarrab, New York'taki cezaevinde bir gardiyana 45 bin dolar verdiğini söyledi.

Zarrab paranın "Türk avukatı" tarafından verildiğini ve "alkol, cep telefonu ve bir soğuk algınlığı ilacı için olduğunu" açıkladı.

Reza Zarrab telefonu kızı ile görüntülü konuşmak ve avukatları ile iletişime geçmek için kullandığını da söyledi. Zarrab diğer mahkumlara da rüşvet vererek onların da dakikalarını kullandığını duruşmanın bu bölümünde ifade etti.

Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, Reza Zarrab'ın cezaevinde sentetik esrar içerken yakalandığını söylemesi üzerine ise aralarında şöyle bir konuşma yaşandı:

Cathy Fleming, Raza Zarrab'ın savcılığın soruşturduğu kişilere "tuzak kurarak" onları tutuklanabilecekleri yerlere getirmeyi önerip önermediğini de sordu.

Reza Zarrab bu soruya; "Eğer böyle bir istek gelirse ben bunu yerine getirmek zorundaydım. Savcılık makamına Bay Rejai'nin sık sık Almanya'ya seyahat ettiğini söyledim" şeklinde yanıt verdi.

Savcılara, "Rejai 14 milyon dolar borçlu olduğunu, bu sayede tuzağa düşürülebileceğini" önerdiğini açıkladığını duruşmanın bu bölümünde ifade etti.