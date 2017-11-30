Reza Zarrab: Hakan Atilla bana yol gösterdi EK

\'SÜLEYMAN ASLAN KABUL ETMEDİ\'



Nafiz Albayrak, New York, 29 Kasım, (DHA)-ABD’nin New York kentinde başlayan Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab, \"Halkbank ile direkt olarak çalışmak için başvuruda bulundum. İşlem hacimleri çok yüksekti. Birinci el olmak istedim. Halkbank\'tan genel müdür ile görüştüm\" ifadelerini kullandı. \'Genel müdür kimdi?\' sorusuna ise Zarrab, \"Süleyman Aslan ile görüştüm\" cevabını verdi.



Reza Zarrab, savcılığın gösterdiği fotoğraftan teşhis edip tanıdığını belirttiği Aslan ile 2012 yılının başında görüşüp, altın ticaretine aracılık yapmak istediğini söylediğini ifade etti. Zarrab, \'Kabul etti mi?\' sorusuna ise \"Etmedi\" diye yanı verdi. \'Neden kabul etmediğini biliyor musunuz?\' sorusuna ise Reza Zarrab, \"Altın ticareti için çok göz önünde ve popüler olduğumu söyledi\" ifadelerini kullandı. Savcılığın \'Popüler olmaktan kastın ne?\" şeklindeki sorusuna ise Reza Zarrab, \"Eşim ünlü bir sanatçı olduğu için hep göz önündeydim. Çok sık medyada yer alıyordum\" diye yanıt verdi.



ÇAĞLAYAN\'IN FOTOĞRAFI DA PANOYA EKLENDİ



Halkbank\'la altın işi yapabilmek için Zafer Çağlayan ile görüştüğünü öne süren Reza Zarrab, \"Kendisi Türkiye Cumhuriyeti\'nin dönemin Ekonomi Bakanı idi\" diye konuştu. Zarrab, kendisine gösterilen Zafer Çağlayan\'ın fotoğrafını teşhiş etti. Çağlayan\'ın fotoğrafı da İran\'a karşı ABD\'nin uyguladığı yaptırımları delen Türk ve İranlı kişilerin fotoğraflarının konduğu panoya eklendi.



\'AKTİF BANK\'TA HESAP İÇİN EGEMEN BAĞIŞ YARDIMCI OLDU\'



Aktif Bank\'la da çalışmak için başvurduğunu ancak hesap açılamadığını söyleyen Reza Zarrab, bu bankada hesap açabilmek için Egemen Bağış\'ın yardımcı olduğunu söyledi. Zafer Çağlayan ile ailece gittiği bir balık lokantasında tesadüfen tanıştığını ve Süleyman Aslan\'ın Halkbank\'ta hesap açtırma işlemini geri çevirdiğini aktaran Zarrab, \"Ekonomi Bakanı olduğu için ve Aslan beni haksız yere geri çevirdiği için kendisinin bana hesap açmak için yardımcı olup olamayacağını sordum. \'Bakıp geri döneceğim\' dedi, kısa süre sonra beni aradı, sonra yüz yüze görüştük. Benden bilgi aldı. Kar marjını sordu. Yüzde 50-50 kar marjıyla bana aracılık edeceğini söyledi. Kabul ettim\" diye konuştu.



ZAFER ÇAĞLAYAN\'A RÜŞVET VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ



Savcılık makamı Zarrab\'ın email kayıtlarından elde edilen hesap dökümanlarını belge olarak sundu. Zarrab, Çağlayan\'a 45- 50 milyon Euro, 7 milyon dolar, 2 milyon 465 bin TL rüşvet verdiğini, emaildeki iç muhasebe kayıtlarının da bunu gösterdiğini söyledi. Çağlayan ile konuşmasının ardından Süleyman Aslan ile yeniden konuştuğunu belirten Reza Zarrab, \"Zafer Çağlayan\'ın kendisinin altın ticaretine aracılık edebilmem için hesap açabileceğimi aktardım. Aslan bu kez kabul etti\" diye konuştu. \'Neden bu kayıtları tuttuğu sorusunu ise Zarrab, \"Çağlayan ile hesabına yatan ve alınan para konusunda anlaşmazlık çıkmıştı, bizim yatırdığımız paraları göstermek için bu kayıtları tuttuk\" diye cevapladı.