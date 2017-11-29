Reza Zarrab: Hakan Atilla bana yol gösterdi

Nafiz Albayrak, New York, 29 Kasım, (DHA)- New York’ta devam eden duruşmada mahkeme salonuna Reza Zarrab ayakları kelepçeli ve turuncu cezaevi tulumuyla getirildi.

Zarrab tanık olarak yaptığı konuşmasına, İran Tahran doğumlu olduğunu ve 1.5 yaşına kadar orada yaşadığını söyleyerek başladı. Daha sonra Türkiye’de ve bir süre de Dubai’de kaldığını, ana dilinin Türkçe olduğunu evli ve bir kızı olduğunu söyledi.

Zarrab “ABD’ye neden geldiniz?” sorusuna, “ABD’ye tahkim ve kızımı Disneyland’a görtürmek için geldim. Gelince FBI beni tutukladı” yanıtını verdi.

Zarrab “ifadenizde tamamen doğru cevaplar verdiniz mi?”, “Hayır, çünkü korktum neyle karşı karşıya olduğumu bilmiyordum” yanıtını verdi.

Reza Zarrab, İkinci sorgusunda da doğru cevaplar vermediğini ve New York’a getirilip hapishaneye götürüldüğünü ifade etti.

“Daha önce FBI ile bir araya geldiğiniz mi?” sorusuna ise “İş birliğine karar verdikten sonra görüştüm” diye karşılık verdi.

Zarrab, “İş birliğine karar verdiğinizde Hakan Atilla tutuklu muydu?” sorusuna “evet” yanıtını verdi.

“Bana yüklenen 7 suçu da kabul ettim” diyen Zarrab bunun içerisinde gardiyanlara rüşvet vermek suçunun da olduğunu itiraf etti.

Zarrab, ayrıca iş birliğine karar vermesinin 3 temel amacı olduğunu ifade etti. Bunları, “tamamen doğruları söylemek, ABD ile iş birliği yapmak ve bir daha suç işlememek olarak” sıraladı.

Savcılığın “bu amaçları gerçekleştirirseniz ne olacak?” “Savcılık 5N1K mektubu yazarak mahkemeye sunacak, bütün işlediğim suçları kabul etmemin ve iş birliği yapmamın nedeni cezaevinden çıkmam için en hızlı ve en doğru yoldu. Bunun için iş birliğine karar verdim. Buna karşı cezanın ne olabileceğine ilişkin kimse bana bir şey söylemedi. İş birliği anlaşmasını yerine getirmezsem savcılık 5N1K mektubunu yazmayacak.” Yanıtını verdi.

Savcının “Şu anda FBI’ın tutuklusu musunuz?” “Evet” yanıtı verdi.

“Otelde mi kalıyorsunuz?” sorusuna ise “Hayır” diye cevap verdi.

“İstediğin zaman istediğin yere gidebiliyor musun?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Daha önce cezaevinde yatıp yatmadığı sorusuna ise evet yanıtı verdi.

Federal hapishane görevlisine rüşvet verme nedenini ise , “Bana içki getirmesi ve kendi cep telefonunu kullanmam için rüşvet verdim” olarak izah etti.

ABD yaptırımlarını delme konusundaki savcının sorusunu yanıtlayan Zarrab şunları söyledi:

“ABD yaptırımlarını delme konusunda İran petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği gelirlerle uluslararası ödemelerini yaptım. Gaz gelirlerinin toplandığı Halk Bankası’ndan çıkararak bu ödemeleri yaptım.”

“Salonda Halk Bankası’ndan kimse var mı?” sorusuna ise Atilla’nın oturduğu masayı ve üzerindeki giysileri tarif ederek Hakan Atilla’yı işaret etti.

“O şahsın adını biliyor musunuz?” sorusuna ise, “Hakan Atilla’nın Halk Bank genel müdür yardımcısı olduğunu, uluslararası bankacılık bölümünün başkanı olduğunu söyledi.”

“Hakan Atilla sana nasıl yardım etti?” sorusuna ise, “İranlılardan ödemeleri gerçekleştirmek için Halk Bankasındaki paraları transfer yöntemlerini ve sistemlerini sağlayarak. Hakan Atilla ambargo mevzularını en iyi bilenlerden birisi ambargonun nasıl delineceği konusunda yol gösterdi.” yanıtını verdi.