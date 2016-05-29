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Reza Zarrab Ebru Gündeş'e hediye ettiği yalıyı geri almış

8 Ocak 2016’da 393 yevmiye no ile yalıyı satın almış görünen Zarrab’ın bu satış karşılığında Ebru Gündeş’e ne kadar ödediği öğrenilemedi

29 Mayıs 2016 10:14

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın geçenlerde yıkım ekiplerinin kapısına dayandığı ve bazı bölümlerini yıktığı Beykoz Kanlıca- Çubuklu Yolu’ndaki ikiz yalının tamamına sahip oldu. İkiz yalıdan birisi kendisi, birisi de eşi Ebru Gündeş’in üzerine bulunuyordu. 2011 yılında aldığı Kanlıca’daki ikiz yalı arasında asansör ekleyen ve dış görünümünü değiştiren Zarrab’ın, eşi Ebru Gündeş’e hediye olarak aldığı yalıyı bu yılın başında kendi üzerine geçirdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, 8 Ocak 2016’da 393 yevmiye no ile yalıyı satın almış görünen Zarrab’ın bu satış karşılığında Ebru Gündeş’e ne kadar ödediği öğrenilemedi.

 

Reza Zarrab'ın kaçak kat ve asansör nedeniyle bir bölümü yıkılan Ebru Gündeş'ten geri aldığı yalı

Kanlıca Mahallesi’nde 23 pafta 116 ada 4-5 parseller üzerinde bulunan ve toplam üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları’ndan ikisini 2011’de satın alan Sarraf, 4 parseldekini kendi, 5. parseldekini eşi Ebru Gündeş’in üzerine kaydettirmişti. Zarrab, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970’te ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nce onaylanmıştı. Ancak tadilat projesinde yer almayan kaçak eklentiler nedeniyle suç duyurusu üzerine Beykoz Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Savcı Turgut Çakır’a ifade veren Ebru Gündeş, “Benim haberim yok her şeyi Reza yaptı” dediği yalısını nedeni anlaşılamayan bir şekilde bu yılın başında eşi Reza Zarrab’a sattı.

 

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