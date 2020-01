Reza Zarrab davasıyla ilgili yeni gelişme

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamalarıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın New York'ta yargılandığı davada mahkeme, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'in, Sarraf'ın avukatlığını yapabileceklerine karar verdi.

Reza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, "ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" iddiasıyla yargılandığı davada, Zarrab'ın yeni avukatlarının durumuna ilişkin mahkeme yazılı kararını açıkladı.

Mahkeme, Zarrab'ın, "yeni avukatları nedeniyle yaşanabilecek potansiyel çıkar çatışmalarında haklarından feragat ettiğini açık şekilde kabul ettiğini", bu nedenle Giuliani ve Mukasey'in Reza Zarrab'ı temsil etmesine izin verdiğini bildirdi.

Giuliani ve Mukasey'in avukatlık şirketleri aynı zamanda Zarrab'a atılı suçun mağduru olabileceği değerlendirilen bazı ABD'li bankaları da temsil ediyor. Giuliani'nin şirketi Greenberg Traurig söz konusu bankaların yanı sıra Türkiye'nin ABD'deki lobi faaliyetleri için de çalışıyor.

Savcılık, hem bankaların hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Sarraf'a atılı suçların mağduru olabileceği ihtimalini öne sürerek "çıkar çatışması yaşanabileceği" uyarısı yapmıştı.

Zarrab geçen yıl mart ayından bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor. Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Prosedürlere ilişkin süreçlerin devam ettiği davada henüz esasa ilişkin yargılama başlamadı. Mahkeme yargılama için önce ocak ayını belirlemişti ancak Zarrab'ın avukatları savunma için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek bu yılın sonbaharında yargılamanın başlamasını istemişti.

Bunun üzerine mahkeme yargılamalar için önce ağustos ayını belirlemişti ancak Mehmet Hakan Atilla'nın da davaya dahil olması üzerine sanık avukatlarının talebi doğrultusunda bu tarih 30 Ekim'e alındı.