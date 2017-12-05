"Reza Zarrab, ABD'ye gitmeden 1 ay önce 'tanık' olarak ifade verdi" iddiası

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ardından tanık olmayı kabul ederek itiraflarda bulunan Türk-İran iş adamı Reza Zarrab'ın ABD'ye gitmeden 1 ay önce 11 Şubat 2016’da 'tanık' olarak ifade verdiği iddia edildi. Zarrab'ın cezaevindeyken "FETÖ’cülerin kendisiyle pazarlık yaptığını anlattığı" ileri sürüldü.

Zarrab ifadesinde, Halil İbrahim Koca’nın, 17 Aralık sürecinde tutukluyken kendisini Metris Cezaevi’nde ziyarete geldiğini söylediği öne sürüldü. Zarrab tanık olarak verdiği ifadede, Koca’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşması, bakanlara rüşvet verdiğini söylemesi konusunda kendisiyle pazarlık yaptığını, bunun karşılığında hapisten çıkaracağını söylediğini anlattığı belirtiliyor. Zarrab’ın ifadesinde şunları söylediği belirtildi:

“Avukat Halil İbrahim Koca, Metris Cezaevi’ne yanında bir avukat ile beni ziyarete geldi. Bana ‘Sen bir daha güneş yüzü göremezsin. Senin böbreklerinde problem var. Cezaevindeyken tedavi de olamazsın. Sağlığını da kaybedersin. Sen beni dinle ve ‘Savcılıkta ek ifade vermek istiyorum’ de. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini de ver, talimatları Erdoğan’dan aldığını, onun her şeyden bilgisinin olduğunu söyle. ‘Bakanlar benden zorla rüşvet aldı’ de. Seni adli kontrol ile serbest bıraktırayım. Bunları söylersen soruşturmayı yürüten savcı Celal Kara ile görüşürüm’ dedi. Ayrıca, ‘Bunlar yakında gidecekler. Sen bari kendini kurtar’ diye ekledi. ‘Seni bu şekilde tahliye ettirmem karşılığında herhangi bir şey istemiyorum. Ben bunu vatanım için yapıyorum’ dedi.”

Habertük'ten Veli Sarıboğa'nın haberi aynen şöyle:

"Çağlayan ve seni dinliyorlar' dedi"

Reza Zarrab’ın yine aynı tanık ifadesinde, FETÖ sanığı avukat Koca ile başka bir karşılaşmasını da şöyle anlattığı ifade edildi:

“17-25 Aralık 2013 olayları gerçekleşmeden 3-4 ay önce Taksim Divan Otel’de misafirlerimi bekliyordum. Avukat Halil İbrahim Koca, yanıma geldi, ‘Galiba sizi ve Zafer Çağlayan’ı dinliyorlarmış. Bunu Zafer Çağlayan’a ilet’ dedi. Bir isim verdi. O isimle ‘Zafer Çağlayan gitsin görüşsün’ dedi. Yanımdan ayrıldı.”

"Savcılar ve polisler abim"

Reza Zarrab tanık ifadesinde, 17 Aralık’ta gözaltına alındığında avukat Koca’nın da evindeki aramaya katıldığını belirterek şunları anlattı:

“17 Aralık 2013’te gözaltına alınınca avukat Halil İbrahim Koca Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek ‘Seninle ilgili dosyayı yürüten savcılar ve polisler benim abilerim. Arada kalıyorum. Bu aşamadan sonra senin avukatlığını yapamayacağım. İstifa ediyorum’ dedi. Ben gözaltına alınırken avukat Halil İbrahim Koca da evimdeydi. Ancak emniyette istifa ettiğini söyledi.”

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan avukat Koca ‘Şike davası kumpası’ soruşturmasından da aranıyor. Koca’nın yurtdışında olduğu tahmin ediliyor.